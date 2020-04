More

– Avgjørende å holde offshorerederiene flytende gjennom krisen

Konkraft, som representerer olje- og gassbransjen, oppfordrer myndighetene til å hjelpe petroleumsnæringen gjennom koronakrisen.

Publisert Published on 08.04.2020 11:21

Offshorerederiene opplevde en dramatisk nedgang i omsetning og lønnsomhet etter at oljekrisen inntraff i 2015. I perioden 2014-2017 forduftet halvparten av offshorerederienes omsetning fra rundt 100 milliarder til 52 milliarder.

Høyere oljepris, bedre lønnsomhet for oljeselskapene og et etterhvert noe strammere marked ga offshorerederiene større tro på fremtiden, og i 2019 steg ratene betydelig for store plattformskip og ankerhåndteringsfartøy i Nordsjøen.

Så kom koronaviruset.

Siden nyttår har oljeprisen kollapset med 60 prosent, i tillegg til at myndighetenes koronatiltak har ført til lavere aktivitet i økonomien.

Nå mener Konkraft, som representerer olje- og gassbransjen, at staten på bidra med å unngå at leverandørkjeder forvitrer, og sikre at offshorerederiene overlever krisen.

Forventer dramatiske kutt

Usikkerheten i markedet er mye sterkere nå enn ved tidligere kriser, og de langsiktige konsekvensene for aktivitetesnivå, verdiskaping og arbeidsplasser kan bli dramatiske, skriver Konkraft i en pressemelding.

De mener situasjonen er spesielt alvorlig for leverandørindustrien og maritim sektor.

– Offshorerederiene er en viktig drivkraft i norsk økonomi. De ansetter mange norske sjøfolk og har helt sentral kompetanse for innovasjon og utvikling av ny grønn teknologi. Det er avgjørende å holde aktiviteten oppe gjennom krisen, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

En undersøkelse gjennomført blant Rederiforbundets medlemmer viser at offshorerederiene venter en nedgang i omsetning på 25 prosent i år, mens riggselskapene forventer en endgang på 30 prosent.

– Det er dramatisk.

– Så mange som to av tre offshore servicerederier oppgir at det kan være nødvendig å permittere ansatte. For riggselskapene oppgir om lag 40 prosent det samme, sier han.

På bakgrunn av dette foreslår Konkraft og NHO en rekke tiltak:

Utsatt skatt for oljebransjen for å opprettholde pågående aktivitet

Gi insentiver for at unge velger utdannelse og arbeid innen petroleumssektoren

Gi insentiver til utviklingen av hydrogenteknologi

Fjerne beløpsbegrensningen i tilskuddsordningen for sjøfolk på petroleumsskip

Sikre at midler gjennom Forskningsrådet, Enova, Climit, Innovasjon Norge og andre statlige støtteordninger blir tilpasset olje- og gassnæringen, for å holde hjulene i gang

Konkraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen Norge (LO).

Equinor-sjef Eldar Sætre uttalte til NRK i forrige uke at selskapet støtter et skatteforslag for å intensivere og skape motivasjon for økt aktivitet, ifølge NTB.

Koronakrisen og det kraftige oljeprisfallet har satt Equinor i en svært vanskelig situasjon, og selskapet har nå satt krisestab. Selv om Sætre tror koronakrisen kan bidra til et raskere grønt skifte og omstillingen til et lavkarbonsamfunn, mener han det er viktig å sikre at olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel opprettholdes.