Slik skal dei hindre forlis langs vestlandskysten

Kva er ein algoritme?

Ein algoritme er ein framgangsmetode eller oppskrift som skildrar ei oppgåve steg for steg.

Algoritmen omtalt i saka er ein programmert algoritme, som gir ei datamaskin ei eller fleire oppgåver.

Datamaskina er gitt ei nøyaktig og konkret oppgåve, som den så utfører for å gi eit resultat.

I dette tilfellet er algoritmen gitt eit sett reglar for skipsfart på sjøen. Er desse brote, seier datamaskina frå.

Kjelder: Ndla og Store norske leksikon.