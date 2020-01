Solstad-skip i opplag ved Avaldsnes. Foto: Fredrik Refvem

Gjelden tynger offshore-rederier. Banker åpner for å ta over skip.

Likviditeten begynner å bli stram for enkelte offshore-rederier. Flere banker åpner for å konvertere gjeld til egenkapital, og bli eiere.

Publisert Published on 27.01.2020 06:58

Oljeprisfallet i 2014 var brutalt for offshore-rederiene. En rekke offshorerederier gikk gjennom gjeldsforhandlinger, såkalte restruktureringer, og milliardverdier gikk tapt både for kreditorer og eiere. Flere rederier fikk også utsatt tilbakebetaling av gjeld, i påvente av at markedet skulle ta seg opp igjen.

Nå er det på an igjen med nye restruktureringer. Oppturen for bransjen kom ikke like fort som mange hadde håpet.

Stig Horsberg Eriksen i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Sparebank 1 SR-Bank

– Vi må nok innrømme at det har tatt mye lengre tid enn vi trodde, sier direktør for energi og maritim i Sparebank 1 SR-Bank, Stig Horsberg Eriksen, til Sysla.

Selv om det har vært en positiv utvikling det siste året, særlig i Nordsjøen, begynner likviditeten å bli stram for enkelte rederier, sier han.

Også Morten Ristvedt, leder av corporate og investment banking i Nordea Norge, anerkjenner at det har tatt lengre tid enn først antatt før markedet hentet seg inn.

– Det er forventet at noen av offshorerederiene, særlig innenfor OSV [supplybåter, red.anm.], vil måtte gå igjennom restruktureringer i løpet av 2020, sier han.

Bankenes tur

Ettersom mye av den usikrede obligasjonsgjelden forsvant i forrige runde med restruktureringer, er det ventet at det blir bankene som må trå til denne gangen. Porteføljeforvalter Lars Kirkeby i Landkreditt Forvaltning mener det ikke er så mange andre muligheter.

– I den runden som ble tatt i 2015 og 2016 ble enden på visen at obligasjonseierne måtte ta regningen. Man konverterte og skrev ned verdien på obligasjonsgjelden, mens bankgjelden stort sett fortsatt er intakt, sier han.

Siden den gang har det nesten ikke blitt utstedt ny obligasjonsgjeld fra offshoreselskapene. Med unntak av for DOF Subsea har markedet for ny offshore obligasjonsgjeld vært hermetisk stengt i tre år, sier Kirkeby.

Dermed mener han det er bankene det står på.

– Det er der man må gjøre noe med gjeldsbyrden nå, sier Kirkeby.

Offshore-båter ligger til kai i Bergen. Foto: Gerhard Flaaten

Kan bli redere

En mulighet er å gi ytterligere utsettelser på låneinnbetalingene. En annen er at bankene konverterer gjeld til egenkapital, og blir eiere i rederiene.

– Det kan nok være situasjoner der det vil skje, men vi gjør ikke det uten å få noe igjen for det, sier Eriksen i SR-Bank.

Han understreker at det å sitte med aksjer i selskap i utgangspunktet ikke er noe en bank ønsker å gjøre, men mener det ikke er utenkelig at et blir resultatet i noen tilfeller.

– I motsatt tilfelle må det komme inn betydelig kapital fra investorer, sier Eriksen.

Også DNB åpner for at de kan gå inn i rederbransjen, og bli eier av både skip og selskaper.

Hun understreker at de har en god dialog med kundene sine, og opplever stort engasjement blant de eksisterende eierne. Det gir et godt utgangspunkt for å bevare både aktivitet og arbeidsplasser, mener hun.

