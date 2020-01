PSV-fartøyet «Normand Tortuga» har sikret jobb i New Zealand. Foto: Solstad Offshore

Solstad får mer jobb i New Zealand

– New Zealand har blitt et strategisk nøkkelområde for oss, sier direktør for Solstad Offshore Asia Pacific.

Publisert Published on 28.01.2020 09:59

Solstad Offshore har inngått kontrakt med OMV Taranaki Ltd. for å støtte deres kommende borearbeid på Maui A-plattformen utenfor kysten av New Zealand.

PSV-fartøyet «Normand Tortuga» vil påbegynne arbeidet i midten av mars. Kontrakten omfatter en periode på 250 dager med opsjoner på 11 måneder, opplyser selskapet i en børsmelding.

– Vi er glade for å motta denne kontrakten av OMV. New Zealand har blitt et strategisk nøkkelområde for oss, og denne kontrakten vil nå resultere i at vi har to fartøy som påbegynner arbeid i regionen i løpet av de to første kvartalene i 2020, sier direktør for Solstad Offshore Asia Pacific, Keith Soutar.

I desember meldte offshorerederiet at konstruksjonsfartøyet «Normand Baltic» var tildelt kontrakt for en ukjent kontraktør utenfor New Zealand. Denne kontrakten har en varighet på 60 dager, med oppstart i januar.