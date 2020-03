Njål Sævik foran Havila Mercury. Arkivfoto: Gerhard Flaaten More

Havila Shipping: – Ikke dette det vi hadde bruk for nå

Oljeprisfallet kan ramme offshore-rederier som allerede står i en sårbar posisjon.

Publisert Published on 09.03.2020 15:39

Mandag faller oljeprisen rundt 20 prosent, fra om lag 45 dollar per fat før helgen til rundt 35 dollar.

Utviklingen kommer etter at Russland og OPEC-landene ikke ble enig om å kutte i oljeproduksjonen. Eksperter tror det nå kan gå mot en full priskrig på olje.

Prisfallet kan på sikt ramme offshorerederiene, som allerede er i en sårbar situasjon. Havila Shipping er blant offshorerederiene som lenge har vært i gjeldsforhandlinger, og har fått utsettelser på innbetalinger i påvente av at markedet skal ta seg opp. Også DOF og Solstad Offshore har forhandlet om gjelden i lengre tid.

Den siste tiden har det vært tegn til bedring i offshoreratene, men det var før oljeprisen raste mandag.

– Etter fem-seks år med nedtur så er ikke dette det vi hadde bruk for nå, sier administrerende direktør Njål Sævik i Havila Shipping til Sysla.

På kort sikt vil ikke oljeprisfallet få store konsekvenser, men dersom det blir langvarig vil det få betydning, sier han.

– Hvis de nivåene på oljeprisen vil ser nå bli der over lang tid, så vil den forventede veksten, som alle i servicenærignen er avhengig av, bli utsatt, sier Sævik.

Sævik ønsker ikke å si noe om Havilas gjeldsforhandlinger spesifikt, og uttaler seg på generelt grunnlag.

– Hvis prisene blir på dette nivået, så vil det påvirke utsiktene for oljeleverandørkjeden, sier Sævik.

Kan legge flere båter i opplag

Sævik sier det er er oljeselskapenes aktivitet som er avgjørende for offshorerederier som Havila Shipping. Dersom selskaper som Equinor og Aker BP bremser sine investeringer og leteaktivitet vil det etter hvert bli avgjørende for dem.

Dersom oljeselskapene kutter i investeringene og inntektene til selskaper som Havia faller, kan de bli nødt til å kutte kostnader. Det kan bety flere båter i opplag.

– Der vi kan kutte kostnader er å legge båter i opplag. Hvis dette vedvarer kan det bli noe vi vil vurdere, men det er for tidlig å si nå. Vi vil følge situasjonen tett, og gjøre interne vurderinger, sier Sævik.

Havila Shipping har for tiden tre båter som ligger i opplag.

– Pust med magen

Stig Eriksen, sjef for shipping, olje og gass i Sparebank 1 SR-Bank, sier det er vanskelig å vurdere situasjonen i dag. Han oppfordrer folk til å “puste med magen” og se situasjonen litt an.

Ettersom oljeselskapene har lagt planer på kort sikt tror han ikke at oljeservicenæringen vil merke noen store konsekvenser med det første. Men mye avhenger av hvor lenge situasjonen varer, sier han.

– Jeg har ment frem til i dag at oljeselskapene har lagt sine planer for 2020, og jeg tror det skal mye til før de gjør om på de. Men hvis situasjonen vedvarer så kan det påvirke planprosessene for prosjekter for neste år og fremover, sier Eriksen.

Tror fallet er midlertidig

Interesseorganisasjonen Norsk olje og gass mener det bratte prisfallet får begrensede langvarige effekter, ettersom de tror koronaviruset etterhvert vil blåse over, og Opec-landene og Russland returnerer til forhandlingsbordet.

– Det vi ser nå er strukturelt helt annerledes enn det vi så i 2014. Da var det en strukturell forandring i markedet blant annet som følge av amerikansk skiferolje og økt produksjon. Nå er det etterspørselen som midlertidig faller, sier Tommy Hansen.