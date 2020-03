Dof-sjef Mons S. Aase sier krisepakkene foreløpig ikke har truffet dem særlig godt. Foto: Jan. M. Lillebø More

Regner ikke med at krisepakkene vil hjelpe

Det ser mørkt ut for den maritime næringen om dagen, mener både bransjesjefen og Dof-sjef Mons Aase.

Eirik Helgaker

Bendik Støren

Publisert Published on 27.03.2020 16:38

Regjeringen presenterte fredag ytterligere tiltak til norsk næringsliv. Den nyeste pakken innebærer en kontantstøtte til bedrifter som skal dekke en andel av selskapenes faste utgifter.

Konsernsjef Mons Aase i offshorerederiet Dof sier det gjenstår å se detaljene i pakken, men er langt fra sikker på at hjelpen vil treffe dem.

– Så langt har ikke noen av pakkene har vært innertier for oss. Så jeg kan ikke si at vi så langt regner med at pakkene vil hjelpe oss i vesentlig grad, sier Aase.

Løser ikke det reelle problemet

Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef for Maritim bransjeforening i Norsk Industri, syntes kontantstøtte til bedriftene er en god idé, men understreker samtidig at det ikke løser den ikke det reelle problemet.

Lars Gørvell-Dahll, bransjesjef i Norsk Industri. Foto: Gerhard Flaaten More

– De finansielle problemene vi løser innenlands i Norge er ikke det reelle problemet, det er kundene utenfor Norges grenser. Det er et spørsmål om hvor lenge de kan holde ut uten nye ordre, sier han.

Eksportkreditt Norge og analysebyrået Menon presenterte tidligere denne uken en rapport som viser at 55.000 arbeidsplasser i eksportbedrifter står i fare. Særlig norsk maritim- og offshorenæring er utsatt, viser rapporten.

Administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, Otto Søberg, er imidlertid positiv til pakken som kom fredag.

– Det er veldig mange eksportbedrifter som nå sliter med det finansielle, og de grepene som regjeringen nå tar er viktige, og synes å være gode, sier Søberg.

Dobbel smell

Som følge av den doble effekten av oljeprisfall og koronakrisen har aktiviteten i norsk maritim- og offshoreindustri falt kraftig. Verst går det utover leverandørindustrien og verdikjedene. Aase i Dof vedgår at det er tøffe tak.

– For oss innen olje så er det krevende nok å holde det i gang. Med en halvering av oljeprisen ser du at oljeselskapene kutter i utgiftene. Så det ser ikke lystelig ut i øyeblikket, sier Aase.

Lars Gørvell-Dahll deler situasjonsbeskrivelsen.

– Det ser veldig mørkt ut fremover, selv om dette bare har vart noen uker, sier han.

Ettersom alle aktørene sliter, er det ingen som legger inn nye ordre. Man får heller ikke gjort vedlikehold, på grunn av restriksjoner i reise, sier Gørvell-Dahll.

Administrerende direktør i Eksportkreditt Norge, Otto Søberg. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix More

Otto Søberg i Eksportkreditt Norge sier det er leverandørindustrien langs hele kysten som har det verst.

– Det er særlig vest- og Sørlandet med sine leverandørbedrifter til havnæringene som nå sliter med både koronakrisen og oljeprisfallet, sier han.

Stålsetter seg

Så langt har ikke Dof permittert noen ansatte. Aase retter en takk til de ansatte om bord på båtene som blant annet går lengre vakter enn vanlig og “har vist en enorm fleksibilitet”.

Det han frykter mest er at oljeselskapene vil avbryte operasjonene. Alle tiltak som kan bidra til økt aktivitet offshore vil være velkomne, sier han.

– Vi stålsetter oss for at det kan bli tøffe tider fremover, sier Aase.

