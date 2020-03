Cruiseskipet Viking Sky ligger i Molde havn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix More

Viking Cruises stanser all aktivitet frem til 1.mai

På grunn av koronaviruset stanser cruiserederiet all aktivitet.

Publisert Published on 12.03.2020 08:56

I en video publisert torsdag melder Viking Cruises’ styreleder Torstein Hagen at rederiet stanser all virksomhet frem til 1.mai.

I videoen sier Hagen at alle som har bestilt tur i tidsrommet enten kan få pengene returnert, eller bestille ny tur med rabatt til et senere tidspunkt.

– Å drifte et reiseselskap i dag fører med seg for høy risiko for sykdomskarantene, og dermed ødelegge opplevelsen for våre gjester, sier styreleder og eier Torstein Hagen, gjengitt av E24.

Les også: Cruiseturister får ikke komme i land i Bergen