Konsernsjef i DOF, Mons Aase, og et DOF-fartøy. Foto: DOF

Fortsatt blodrødt for Dof – tapte 512 millioner kroner

Dof tapte 2,8 milliarder kroner i fjor. Nå vil de sikre krisepakke før april.

Publisert Published on 21.02.2020 08:19

Det kriserammede offshorerederiet Dof øker topplinjen, men blør fortsatt penger. Selskaper melder også at de håper å sikre en restruktureringspakke med kreditorene innen første kvartal i år.

Det kommer frem i selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal i fjor.

Dof omsatte for 1,9 milliarder kroner i kvartalet, noe som er en bedring fra samme periode året før. Resultatet bedret seg også, men rederiet må se langt etter sorte tall – selskapet tapte 512 millioner kroner i fjerde kvartal.

Rederiet skrev ned verdier for 328 millioner kroner i kvartalet.

Gjennom hele 2019 tapte selskapet 2,8 milliarder kroner, mot 1,5 milliarder året før. Ordreboken var på 18 milliarder kroner ved slutten av desember, og flåten hadde en utnyttelsesgrad på 83 prosent i fjerde kvartal.

Håper på løsning i første kvartal

Offshorerederier som Dof har slitt kraftig i kjølvannet av oljekrisen. Selskapet har lenge hatt mye gjeld og har nå kommet i en vanskelig posisjon overfor kreditorene.

Til sammen skylder de kreditorer 11 milliarder kroner, ifølge fredagens kvartalsrapport. Selskapet opplyser at de har landet en avtale om utsatte avdrag og fritak fra lånebetalinger frem til slutten av februar i år.

Nå håper de på en snarlig løsning.

– En langsiktig refinansieringsløsning er under arbeid med mål om bli fullført innen første kvartal 2020, skriver selskapet i meldingen.

Dermed venter ledelsen å sikre en krisepakke før april.

Flere utsettelser

Gjennom høsten i fjor har det kriserammede rederiet DOF forhandlet med obligasjonseiere og banker for å få på plass en langsiktig løsning for finansieringen av selskapet.

Underveis har de fått innvilget flere kortere utsettelser på gjeldsinnbetalinger, både fra banker og obligasjonseiere.

Ved utgangen av november håpet selskapet på en løsning før nyttår.

– Det har tatt litt lenger tid enn vi trodde det ville ta tidligere. Det er viktig å holde en stram tidsplan, men det har gått litt saktere enn vår optimistiske plan tilsa, har konsernsjef Mons Aase sagt til Sysla ved en tidligere anledning.

