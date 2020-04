Tankreder Arne Fredlys Hunter Groups fartøy kan gjøre en kjempekontrakt på utleie til Trafigura. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix More

Tankbåten «Hunter Laga» kan få kjempekontrakt, men Opec-samarbeid truer

En ikke-bekreftet kontrakt kan gi en inntjening på et fartøy på 103 millioner kroner for 43 dager.

Publisert Published on 03.04.2020 11:21

Fredag fremkommer det at Hunter Groups VLCC (Very Large Crude Carrier) «Hunter Laga» har foreløpig sluttet en kontrakt til Worldscale 210. Kontrakten er blitt inngått av handelsselskapet Trafigura og en en kinesisk aktør og er foreløpig såkalt «on subject», som betyr at partene har mellom 24 og 48 timer på å bestemme seg for om kontrakten vil gå gjennom.

Rettelse: I en tidligere utgave sto det at kontrakten var mellom Hunter og Trafigura. Dette er ikke riktig, kontrakten er fra Trafigura til en kinesisk aktør og raten inngått vil komme Trafigura til fordel, ikke Hunter.

Worldscale er en internasjonal benchmark for å beregne rater på tankskip. Clarksons-analytiker Erik Hovi, sier til Sysla at etter deres beregninger, vil en sånn kontrakt tilsvare 232 tusen dollar pr. dag, eller omtrent 2,4 millioner kroner.

– Om denne kontrakten går gjennom er det ekstremt sterkt, alle rater over 200 tusen dollar er veldig bra, sier Hovi.

«Hunter Laga» og to andre store tankbåter er leid inn til seksmånederskontrakter for lagring av olje til Trafigura. Selskapet står fritt til å leie ut båten videre, og det er det Trafigura nå prøver å gjøre i et sterkt, men usikkert marked. Hunter Group har en dagrate på fartøyene på 80 tusen dollar i seksmåneders-perioden.

Med en dagrate på 232 tusen dollar, og en kontraktsvarighet på 43 dager, vil fartøyet med dagens dollarkurs hente inn omtrent 103,7 millioner kroner.

«Hunter Laga» ble levert til rederiet i fjor, og er blant de mest avanserte tankbåtene i verden. Det ble nylig laget en dokumentar om fartøyet, som er tilgjengelig på Youtube.

Shipping-analytiker Joakim Hannisdahl skriver at kontrakten vil tilsvare 10 prosent av fartøyets markedsverdi.

Opec-avtale truer kontrakten

Det siste døgnets nyhetsbilde har imidlertid gjort kontrakten svært usikker. Trump annonserte torsdag at han hadde snakket med Saudi-Arabia, som igjen angivelig hadde snakket med Russland, om avtaler for å kutte oljeproduksjonen med 10 millioner fat olje hver dag. Fredag bekrefter OPEC at det vil bli gjennomført et møte neste uke.

– Om kuttet blir på 10 millioner fat olje vil dette ha en negativ påvirkning på tankmarkedet, ettersom etterspørselen trolig vil falle. Men, vi tror at oljeprisnivået fortsatt vil ha en contango-effekt og at oljelagrene fortsatt vil fylles, selv om det går treigere. Selv med et kutt på 10 millioner fat vil det fremdeles være en overproduksjon på omtrent en million fat olje hver dag.

Fredag ettermiddag er Hunter Group ned fem prosent på Oslo Børs, etter at oljeprisen har steget mer enn åtte prosent til 32 dollar per fat.