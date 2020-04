Illustrasjonsbilde av ankerhåndteringsfartøyet «Normand Prosper». Foto: Solstad Offshore More

Solstad Offshore kutter en tredjedel av gjelden: – Usikkert om det er nok

Om kuttet er stort nok, og om markedet opplever noen særlig effekt av at Solstad kvitter seg med 37 skip mener analysesjef Erik Tønne i Clarksons er usikkert. Røkke og Fredriksen vil neppe kjøpe seg opp sier han.

01.04.2020

En av verdens største aktører innen markedet for såkalte Offshore Supply Vessels (OSV), det norske Solstad Offshore, meldte tirsdag kveld at de har komme til enighet med majoriteten av sine kreditorer.

Siden 2018 har Solstad vært i en restruktureringsprosess, og løsningen på denne blir at omtrent 10 milliarder kroner av deres totale 33 milliarder kroner i gjeld, omgjøres til egenkapital ved utstedelse av nye aksjer.

– Det var ventet at Solstad skulle komme med en løsning rundt disse tider og jeg synes det er veldig positivt å se at en sånn løsning kan dras gjennom nå, med tanke på hvordan markedet ser ut nå, sier analysesjef for Offshore i Clarksons Platou, Erik Tønne.

Etter konverteringen sitter dagens aksjonærer i det børsnoterte selskapet igjen med omtrent o,4 prosent av aksjene. Deriblant kjente aktører som Kjell Inge Røkkes Aker og John Fredriksen gjennom sitt selskap hemen Holding Ltd.

«Industrielle aksjonærer», som er administrerende direktør Lars Peder Solstad og hans kontrollerte selskaper, vil få en mulighet til å kjøpe seg opp til 33 prosent i selskapet. Andre aktører kan få en sjanse til å kjøpe seg opp til to prosent.

– Aker og Fredriksen vil neppe kjøpe seg opp og benytte seg av de opsjonene de blir tilbudt. Aker har trolig nok med en del andre engasjementer som Aker Energy, Kværner og Aker Solutions i lys av den pågående krisen, sier Tønne.

Usikkert om kuttet var nok

Selv om Solstad konverterer en tredjedel av gjelden om til egenkapital, mener Tønne det forstatt er grunn til å lure på om gjeldsreduksjonen var nok.

– Det er rom for å diskutere om gjeldsreduksjonen var stor nok. Det varierer mye sett fra de ulike interessentenes perspektiv, men for selskapet er dette bra, sier Tønne.

Om konverteringen var nødvendig, er en annen sak, mener Tønne.

– Det var et stort behov for omgjøring av gjeld i Solstad, med omtrent 30 milliarder kroner i gjeld og veldig lite egenkapital. Historisk sett er dette en veldig spesiell operasjon, men flere av verdens største aktører i OSV-markedet har gjort dette, som Tidewater og Bourbon, sier han.

Erik Tønne Foto: Clarksons Platou More

Tidligere kutt har ikke vært nok

Det internasjonale OSV-markedet har vært i mer eller mindre grad av krise siden oljekrisen inntraff fra 2014. At flere norske aktører vil følge i Solstads fotspor i tiden fremover, utelukker ikke Tønne. Det har forekommet flere restruktureringer fra norske OSV-selskaper siden oljekrisen, men kuttene har ikke vært store nok.

– Flere norske aktører har meldt om kortsiktige løsninger og ventes å presentere mer langsiktige løsninger etterhvert. Dof, Havila og Siem har alle vært i en eller annen form for for restrukturering. Men, ved de tidligere kuttene har det vært tydelig at gjeldskuttet ikke har vært nok sett i forhold til hvor svakt markedet har vært og er.

I 2019 steg ratene betydelig for store plattformskip og ankerhåndteringsfartøy i Nordsjøen. Det skulle ikke vare lenge.

– Det var veldig få som så for seg at OSV-markedet kom til å være så svakt så lenge når vi fikk oljekrisen i 2014. Markedet var på vei til å komme i balanse på slutten av fjoråret, men så kommer den største oljekrisen noensinne helt uforutsett, sier Tønne.

Vanskelig å spå markedseffekten

Det har vært kjent lenge at konkurransen har vært for stor i OSV-markedet og at aktørene har hatt liten forhandlingskraft til oljeselskapene. Når Solstad skal kvitte seg med 37 skip, og flere av de vil bli solgt eller skrapt, forsvinner en betydelig andel tilgjengelige båter i markedet.

Effekten av dette er usikker, mener Tønne.

– Effekten i markedet av at Solstad tar ut 37 båter fra sin flåte er noe vanskelig å spå, ettersom mange av båtene har vært ute av markedet lenge. Dersom disse, og forhåpentligvis andre båter også, selges ut av OSV-markedet, er dette positivt på sikt i markedet

Uttalelser om at det er for mange båter i OSV-markedet mener Tønne også er delvis sant.

– At det har vært for mye fartøyer i OSV-markedet er en sannhet, men med modifikasjoner. Det har vært mange båter i opplag som har vært for gamle, uten klassifisering og har vært for dyre til å reaktivere. Det er også sannsynligvis mange av disse båtene som Solstad nå varsler at de skal kvitte seg med

Forventede rater er nå irrelevante

Når rederiene gjør restruktureringer og legger planer med sine kreditorer er det forventede ratenivået en viktig faktor som legger føring for løsninger. Planene som er lagt, er irrelevante nå, sier Tønne.

– De forventede ratene som ble lagt til grunn for de restruktureringene som har vært i OSV-markedet den senere tiden, og for 2020 spesielt, er ikke relevante lenger, sier Tønne.

OSV-selskapene ventes å være en stor taper som følge av den doble krisen med koronaviruset og oljeprisfallet. Sistnevnte har gjort at oljeselskapene kutter sine kostnader betydelig og kutter kontrakter til supplyskip.

– I 2020 er oljeselskapene ventet å redusere sine letekostnader med mellom 20 og 30 prosent og på toppen av dette kommer store reduksjoner i vedlikehold og andre driftskostnader, som vil komme til å ramme OSV-aktørene hardt, sier Tønne.

– Ekstremt få kjøpere

Når Solstad skal kvitte seg med 37 skip kan de enten selge skipet, eller selge det som skrap. Hva selskapet velger å gjøre, er ikke sikkert, sier Tønne.

– Det er ekstremt få kjøpere av OSV-fartøy i dag. De eneste som kan være interessert er spekulative kjøpere, men også mange av de er satt kraftig tilbake av den pågående krisen.

– På grunn av dette er prisene svært lave på fartøyene og i veldig mange tilfeller vil ikke salgsprisen kunne dekke noe særlig mer, om noe, enn gjelden selskapet har på fartøyet. Likviditetseffekten av å selge eller skrape skip er dermed veldig liten, sier Tønne.

På bankenes nåde

Siden oljekrisen har antall skip blant de norske aktørene solgt unna båter, og dette vil fortsette mener Tønne. Om Solstad får solgt mesteparten eller minsteparten av båtene er Tønne usikker på og mener dette må analyseres båt for båt.

– Det er mange skip i markedet som i dag bare kan selges som skrap. For eksempel vil et skip som har ligget to-tre år i opplag, og som allerede er 15 år, nesten ikke være verdt å sette i operasjon igjen, sier Tønne.

– For mange av båtene Solstad har solgt har de sagt at det har vært en liten eller ingen regnskapsmessig effekt, sier han videre.

Hva som vil skje med de andre aktørene i markedet gjenstår å se. At selskapene tjener lite, eller ingenting, på salget av båtene er ikke avgjørende.

– I dagens markedssituasjon faller det ned på hva gjeldshaverne velger å gjøre, om de vil tvinge frem salg av skip eller tørre å vente på en forbedring i markedet og inntjeningen på fartøyene, sier Tønne.