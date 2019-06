Mangel på arbeidskraft, skip som kolliderer og gigantiske batterier

1. Frykter det blir mangel på kvalifisert arbeidskraft

Den nye DNB-sjefen i Bergen, Roger Antonesen, påpekte i et intervju med Sysla denne uken at den kanskje største utfordringen for bransjen nå, er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft.

– Jeg fikk nettopp tilbakemelding fra Stavanger om at arbeidsledigheten der er normalisert. Og likevel forventer de at det blir behov for tusenvis av nye stillinger i tiden som kommer. Da må vi hente arbeidskraft fra utlandet, sier Antonsen.

Når det blir vanskeligere å få tak i kvalifisert arbeidskraft blir resultatet økt etterspørsel, som etter alt å dømme vil bidra til økt lønnsvekst.

Det mener konsernsjefen i Sparebanken Vest, Ragnhild Fresvik. Hun er bekymret for at en stor lønnsvekst kan bidra til å redusere konkurransekraften til bedriftene som eksporterer.

Hvis lønningene nå skulle begynne å stige, kan det bli vanskeligere for de eksportrettede bedriftene å konkurrere på pris.

Hvordan oljebransjen skal klare å rekruttere unge i fremtiden, har vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Hvis du ennå ikke har hørt episoden, kan du gjøre det her:

2. Skip som kolliderer

Natt til fredag kolliderte et supply­fartøy med Statfjord A-platt­formen.

– Kollisjonen på Statfjord-feltet skjedde da supplybåten lastet ferskvann om bord i Statfjord A. Båten kom ut av posisjon og støtte borti et område av plattformen. Det er skader på plattformen, men det er for tidlig å si noe om omfanget, sier Morten Eek.

Ifølge rederisjef Jens Meinhard Rasmussen i Skansi Offshore, som eier skipet, ble heller ingen av de tolv om bord i skipet skadet som følge av hendelsen.

Rasmussen sier de vil granske hendelsen og politiet har opprettet undersøkelsessak etter sammenstøtet. Tidligere denne uken fikk en lastebåt knust deler av styrehuset da den kjørte inn i Nordhordlandsbrua. – Jeg hørte at det smalt, sa kapteinen. Politiet ble varslet om hendelsen klokken 2.56 natt til torsdag. Det var syv personer om bord i den 80 meter lange båten, men ingen skal ha kommet til skade i sammenstøtet. 3. Skal bygge gigantiske batterier til cruiseskip Det kanadisk-norske selskapet Corvus Energy lanserer denne uken en ny batterimodell rettet direkte mot cruise-skip og andre store lasteskip. Elektrisk fremdrift blir nødvendige for skip som vil seile i noen av Norges mest populære fjorder. I mai i fjor vedtok Stortinget at cruiseskip og -ferger skal seile utslippsfritt i norske verdensarvfjorder så snart det er teknisk mulig, og senest innen 2026. Batteriene som Corvus nå lanserer er spesialdesignet for skip som bruker lengre tid på inn- og utladning, som for eksempel cruiseskip som ligger til havn om natten, eller et frakteskip som seiler på batteridrift ut fra en havn til den kommer ut på åpent hav. 4. Etter 18 timer festet de slepet Redningsaksjonen for å berge passasjerer og skipet «Viking Sky» er blitt omtalt som en av de største og mest vellykkede noensinne her til lands. Bli med på innsiden av beredskapsskipet «Ocean Response» som til slutt fikk festet slepet i «Viking Sky».

Denne uken har også store deler av maritim bransje vært samlet på Nor-Shipping. Utfordring3en skipsfartsnæringen står fremfor nå, er både teknologisk og regulatorisk: Mens klimakrisen driver frem stadig nye reguleringer, for å begrense utslipp, kommer et ras av teknologiske nyvinninger som vil endre spillereglene. Vårt kommentator Hans K. Mjelva ser paralleller til seilskutetiden. Og spør: Hvem vil gå konk når norske redere møter utfordringen fra 1880 igjen?

Ukens kontrakter

Mest lest denne uken:

1. Etter 18 timer festet de slepet i «Viking Sky». Det kunne de gjort lenge før.

2. To år etter at Kjersti (45) mistet jobben i Bilfinger, fikk hun den tilbake

3. Skal bygge gigantiske batterier til cruiseskip

[mc4wp_form id=”3015167″]