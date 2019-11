1. Sterke reaksjoner på lakseskatt

Oppdretterne, som har blitt rike på havbruk i norske fjorder, må betale mer i skatt til fellesskapet, mener flertallet i Havbruksskatteutvalget. Mandag denne uken la de frem et forslag om at oppdretterne skal betale 40 prosent skatt på den såkalte grunnrenten, som vil si profitt ut over det som er normalt. Forslaget har vakt sterke reaksjoner, og selv innad i utvalget var det uenighet om hvorvidt næringen burde betale mer i skatt. Samtidig har tre av fire regjeringspartiet allerede avvist skatteforslaget, og frykter at ordningen vil jage næringen ut av landet. Finansminister Siv Jensen (Frp) vil imidlertid ikke vedgå at en ny skatt er utelukket.

2. Oljefunn

Equinor kunne denne uken melde om det de omtaler som «et av årets største funn» ved Fram-feltet i Nordsjøen. Det anslås at de utvinnbare ressursene er på mellom 38 til 100 millioner fat oljeekvivalenter. Ikke siden 2015 har antall letebrønner på norsk sokkel vært høyere, og her kan du se en stor oversikt over hvor mye oljeselskapene egentlig har funnet hittil i år.

Oljedirektoratet meldte tidligere i år om relativt beskjedne resultater fra leteboringen i første halvår. For Petoros del, som ivaretar statens direkte eierandeler på norsk sokkel, er tallene knusende: I 11 av 17 letebrønner som er boret, er det verken funnet olje eller gass.

3. Alle parter får kritikk av Havarikommisjonen

Fredag er det ett år siden fregatten KNM «Helge Ingstad» kolliderte i Hjeltefjorden utenfor Bergen. På ettårsdagen for ulykken la Havarikommisjonen frem sin rapport om hva de mener forårsaket ulykken mellom milliardfregatten og tankskipet «Sola TS». I rapporten kommer det frem at det var en rekke faktorer som sammen medvirket til ulykken.

Alle parter får kritikk i rapporten, som blant annet peker på at fregatten seilte med AIS i passiv modus og at dekksbelysningen på «Sola» TS var medvirkende faktorer. Organisering, samarbeid og ledelse, både på broen på fregatten og på sjøtrafikksentralen på Fedje var ikke hensiktsmessig, ifølge rapporten. Sjøforsvaret hadde også gitt vaktsjefer med begrenset erfaring ansvar for å drive opplæring på broen ulykkesnatten.

4. Norskeid skip kapret i Afrika

Lørdag morgen bordet pirater lasteskipet «Bonita», som er eid av det norske rederiet J. J. Ugland, utenfor det vestafrikanske landet Benin, og bortførte ni filippinske sjøfolk. Rederiet har beskrevet situasjonen som alvorlig, og opplyser at de jobber på spreng for å få besetningsmedlemmene i sikkerhet. I en oppdatering tidligere denne uken fortalte Ugland at de jobber med å samle familiene til de bortførte sjøfolkene. Seniorforsker Morten Bøås mener mye tyder på at økonomisk motiver ligger bak bortføringen. Etter kapringen vurderer rederiet om deres skip skal fortsette å seile i området.

– Vi jobber med situasjonen og gjør vårt ytterste for å få mannskapet i sikkerhet, opplyser Ugland.

5. Vard-ansatte mister jobben i Brevik

Torsdag kom nyheten om at styret i Vard Group har bestemt at verftet i Brevik legges ned. Alle de 106 ansatte mister jobben. Selskapet ble hardt rammet av oljekrisen og i 2018 fikk selskapet et underskudd på 1,8 milliarder. Ifølge direktør Erik Haakonsholm ønsker selskapet å finne nye eiere til verftet slik at arbeidsplassene kan sikres.

Hver fredag oppsummerer vi nyhetsuken i Sysla i vårt nyhetsbrev. Meld deg på her:

Mest lest

1. Equinor med «et av årets største funn»

2. Klarte ikke holde seg unna ny toppjobb

3. Se oversikt: Dette er årets oljefunn

Ukens Resultater

Ukens kontrakter