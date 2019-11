1. Debatten om lakseskatt raser videre

Denne uken takket konsernsjef Alf-Helge Aarskog i Mowi for seg, etter ti år i sjefsstolen. Hans etterfølger, tidligere finansdirektør Ivan Vindheim, benyttet anledningen til å hoppe rett inn i debatten om lakseskatt.

Vindheim ga uttrykk for at en ny skatt ville presse oppdretterne vekk fra norske fjorder, og over på blant annet landbaserte løsninger. Senere i uken fikk den Bergensbaserte oppdrettskjempen støtte av statsminister og Erna Solberg, som gjentok noe av det samme budskapet.

Debatten startet forrige uke da Havbruksskatteutvalget anbefalte at oppdrettere burde betale en skatt på 40 prosent av overskuddet. Ifølge utvalget er det en såkalt grunnrente i oppdrettsnæringen, som blant annet kommer av at man utnytter en begrenset havressurs som tilhører fellesskapet.

Professor og medlem av utvalget, Linda Nøstbakken, slo tilbake mot Vindheim og Solberg, og kunne garanterte at teknologiutvikling var tatt høyde for i utredningen. – Jeg tror ikke alle har fått lest rapporten like grundig ennå, konkluderte hun.

Ellers kom det også frem denne uken at en gruppe forskere som har vært aktive i debatten har fått betalt av laksenæringen, uten å opplyse om dette. – En glipp, sier en av professorene.

2. Fallende inntekter for oppdrettere

Debatten om lakseskatt baserer seg på de skyhøye inntektene for næringen de siste årene. Denne uken kom resultatene for tredje kvartal for to store aktører.

Salmar fikk et kraftig fall og rapportere et operasjonelt driftsresultat på 613 millioner kroner i kvartalet, ned fra i underkant av en milliard kroner i samme kvartal i fjor. Lerøy fikk på sin side et driftsresultat før verdijusteringer på 5 milliarder kroner, ned fra 6,6 milliarder i samme kvartal i fjor.

– Konsernets havbruksvirksomhet har vært mer utfordrende enn ventet i tredje kvartal 2019, konkluderte Lerøys Henning Beltestad i kvartalsrapporten, hvor selskapet også benyttet anledningen til å advare mot en ekstra skatt på laks.

3. Moderne og omstridt borestart

Denne uken startet to nye borekampanjer. Den splitter nye boreriggen «West Mira» har startet på den første letebrønnen for Wintershall DEA. Riggen er en av de mest moderne og nyeste på norsk sokkel, med automatiserte boreoperasjoner og egen batteripakke for å optimalisere energiforbruket.

Samtidig startet riggen «West Hercules» den omstridte boringen i Trænarevet sør for Lofoten. Oljeselskapet Wintershall Dea har møtt kraftig motstand fra fiskerlag og miljøorganisasjoner som med mange midler har prøvd å stoppe oljeletingen i dette området.

4. Skattejeger legges ned, 151 mister jobben

Bergenbaserte Swire Seabed legges ned, etter beslutning fra det singaporske morselskapet Swire Pacific Offshore. Selskapet har gjort seg internasjonalt bemerket gjennom å finne savnede skatter, ubåter og enorme tankskip på havets bunn. 151 personer mister jobben.

5. ONS vil bli best på havvind

Havvind-ballen fortsetter å rulle, og byene kniver om å være den naturlige arena når planene skal legges. Nå lanserer oljemessen ONS 2020, på folkemunne kalt «Oljemessen i Stavanger», en plan om å bli best i verden på havvind. Initiativet kommer blant annet etter misnøye med at statsminister Erna Solberg la en havvind-konferanse til Bergen, og en havvindkonferanse i Stavanger ble utsatt til 2020 ettersom den krasjet med en tilsvarende konferanse i Oslo.