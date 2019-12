Nå håper bransjen at framsnakk av industrien vil gjøre at flere velger denne studieretningen.

– Yrkesfag har nok i mange år vært litt snakket ned. Kanskje har det noe å gjøre med oljekrisen vi var gjennom. Den førte kanskje til at folk lurte på om det var det riktige valget, sier yrkesfaglig koordinator Hermod Kirkeli ved Stord videregående skole til NRK.

Han forteller at det tidligere var vanskelig for elevene å få læringsplass, men at det nå er lite konkurranse om jobbene.

– Det er mer enn nok av lærlingplasser å velge i for de ni elevene våre. Vi kunne sikkert klart å finne plass til dobbelt så mange lærlinger, sier han.

