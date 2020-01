Espen Schreiner og Vibeke Juriks forventer videre vekst og flere nyansettelser i Sweco i år. Foto: Eirik Brekke

Én av tre skal ansette i 2020

Det er stor optimisme i næringslivet i Vestland, viser ny undersøkelse.

Publisert Published on 24.01.2020 13:18

– Dette er veldig lovende. Da vi spurte bedriftene om forventningene til 2019 i fjor var det ganske høye forventninger. Dette overgår det, sier Marit Warncke, leder for Bergen Næringsråd.

830 næringslivsledere i Vestland fylke ga en tilstandsrapport ved inngangen til 2020, som viser at det er stor optimisme i næringslivet (se faktaboks).

Én av tre bedrifter varsler at de vil ansette flere i 2020.

Fakta Hovedfunn i undersøkelsen Det er stor optimisme i det vestlandske næringsliv. Én av tre bedrifter varsler at de vil ansette flere i 2020.

Svarene er nokså sammenfallende i hele fylket, men optimismen er større i tettbygde strøk enn i distriktet.

Optimismen er noe lavere innen detaljhandel enn i andre bransjer.

Bedriftene melder om hard konkurranse, tøffe marginer på oppdrag.

Det er særlig fire behov som fremheves som viktig for å styrke bedriftenes konkurranseevne: tilgang på god kompetanse, forutsigbare rammevilkår, nettverk og samarbeid mellom bedriftene, infrastruktur; vei, bane, kollektiv

Klima og miljø fremholdes som et av de viktigste politiske satsingsområdene for bedriftene i Vestland. Kilde: Bergen Næringsråd

Høy aktivitet

Rådgivningsselskapet Sweco er blant selskapene som regner med vekst i år.

– I fjor hadde vi høy aktivitet og solid vekst, og forventer det samme i år.

Det sier Espen Schreiner, som er markedssjef i Sweco i Bergen.

Rådgivningsselskapet ansatte mellom 50 og 60 personer i 2019, og regner med å ansette like mange nye i år.

Bybanen til Fyllingsdalen er et av prosjektene som holder aktiviteten oppe hos rådgivningsselskapet, som er involvert både i byggingen av banen og fortettningsplanene langs traseen.

I tillegg er E16 og Vossebanen mellom Arna og Stanghelle, og det nye fylkesbygget prosjekter som er med på å dra veksten i selskapet, som har om lag 300 ansatte i Bergen og 1600 på landsbasis.

Bedre enn forventet

I undersøkelsen fra næringsrådene går det frem at de fleste bedriftene går bedre enn de hadde forventet for et år siden.

Innen konsulentvirksomhet og økonomi og finans rapporterer rundt halvparten at det går enten «noe bedre» eller «mye bedre» enn forventet.

Marin- og maritim sektor har, sammen med varehandelen, flest som gjør det dårligere enn de trodde for et år siden.

– Sjømatselskapene leverer noe dårligere enn forventet, men forventningene var skyhøye. Innen shipping, og den maritime industrien, er det fortsatt mange som har det tøft. Og varehandelen opplever en voldsom konkurranse fra netthandel, sier Warncke.

Det viktigste for bedriftene fremover blir å få tak i de riktige folkene, mener hun.

– Bedriftene lurer på om de får tak i den riktige kompetansen. Og den utfordringen blir større jo lenger vekk fra Torgallmenningen man kommer, sier Warncke.

I undersøkelsen går det frem at bedriftene i distriktene har noe lavere vekst enn i byene. Warncke mener det er naturlig, ettersom det er flere aktører der innen næringene som gjør det bra.

– Jeg hadde ikke blitt overrasket om forskjellene var enda større, sier hun.

Miljøbygg

Utfordringen med å tiltrekke seg de riktige hodene er noe Sweco kjenner seg igjen i, sier Schreiner.

– Alle konkurrerer om de beste hodene. Nå blir vi møtt med helt andre krav fra arbeidssøkere. De er veldig opptatte av at vi skal ha en bærekraftig og ansvarlig profil.

Miljøfokuset er viktig både når selskapet skal tiltrekke seg nyutdannede og i møte med kunder.

For tre år siden flyttet rådgivningsselskapet inn i et splitter nytt bygg på Fantoft, like ved Bybanestoppet.

Næringsbygget er blant dem som presterer best i landet miljømessig, og kan skilte med miljøsertifiseringen «Breeam Execellent», et slags svanemerke for bygg, forklarer Vibeke Juriks, som er seniorrådgiver innen sjømat.

– Fokuset på miljø og klimatiltak i bygget ble til etter initiativ fra de ansatte, sier hun.

På taket er det solcellepaneler og kjøle- og frysediskene til matvarebutikken i første etasje genererer varme til kontorlokalene.

I februar kan rådgivningsselskapet sikre seg en pris for god miljøoppnåelse i London for næringsbygget under CIBSE Building Performance Awards 2020. Men på Fantoft begynner det allerede å bli trangt.

– Vi måtte nylig si opp leietakere for å frigjøre mer plass til oss selv, og med videre vekst blir det enda trangere, sier Schreiner.