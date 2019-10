Nylig forsøkte SVs Lars Haltbrekken å få svar på om Martin Linge-utbyggingen blir lønnsom for den norske staten. På et skriftlig spørsmål til olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, kan minister Freiberg ikke svare på dette.

Men han skriver at med en internrente før skatt på 2,21 prosent over levetiden, er det beregnet en positiv avkastning på investert kapital ved en oljepris på over 61 dollar fatet.

«Linge-feltets samlede inntekter forventes å overstige summen av akkumulerte investerings- og driftskostnader i løpet av 2025», skriver Freiberg.

– Har fulgt opp Linge

Men som Lars Haltbrekken påpeker, er denne beregningen sett fra når operatør regner med avkastning på investeringer – men om Staten og samfunnet går i overskudd er noe annet.

Når Aftenbladet spør departementet om hvorfor Freiberg ikke kan svare på dette, vises det igjen til når operatøren kan forvente at de samlede inntektene antas å overstige investerings- og driftskostnader.

«Hvilken lønnsomhet utbygging vil oppnå vil man først vite etter at produksjonen er avsluttet. Det er rettighetshaverne som har ansvar for gjennomføring av utbygginger på norsk sokkel. Myndighetene kan gi viktige bidrag for å bidra til god erfaringsoverføring fra utbygging til utbygging og mellom selskaper for derigjennom å bidra til å redusere sannsynligheten for kostnadsoverskridelser og forsinkelser i nye utbyggingsprosjekter. Flere tiltak er gjort de siste årene for å legge enda bedre til rette for slik erfaringsoverføring. Departementet har fulgt opp Linge-utbyggingen innenfor rammen av den veletablerte rollefordelingen i sektoren og fastlagt petroleumspolitikk.»

Fellesskapet betaler

– Vi får ikke noe klart svar på om og når feltet blir lønnsomt for den norsk staten. Dette er Goliat-saken om igjen. Goliat kan bli lønnsomt for oljeselskapet, men ulønnsomt for det norske samfunnet, som har dekket opp for overskridelsene av prosjektet, konstaterer Lars Haltbrekken og understreker alvoret:

– I praksis kan et felt med store overskridelser være god butikk for utbygger, men ulønnsomt for Staten.

Haltbrekken sikter til at om lag 90 prosent av overskridelser som Martin Linge-utbyggingen og Goliat-sprekken representerer, belastes norske skattebetalere. Mens Goliat-sprekken var på om lag 20 milliarder kroner, har Martin Linge-prisen nesten doblet seg og sprekken er nå på 25,7 milliarder kroner (2019-kroner).