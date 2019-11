Clean Oceans Fikk 8. november 2019 Arena-klyngestatus i klyngeprogrammet «Norwegian Innovation Clusters». Clean Oceans er en nasjonal klynge med base i Bergen. Medlemmene i klyngen er: Framo, Kongsberg Satellite, Norce, Miros, Sintef, Norlense, Norbit Aptomar, Nofi, Kystverket, Egersund Markleen, Ocean Visuals, NOFO, Jemar Norpower, Blue Impact, Jason, Norén, Maritime Robotics, SpillTech, Tess, Equinor, Novumare, Clean Ocean, NBSK, AllMaritim og Henriksen. Clean Oceans har utspring i NOSCA (Norwegian Oil Spill Control Association), en non-profit interesseorganisasjon som ble etablert i 1993, som er et fagforum for norsk oljevern, teknologi, beredskap og operasjonell kompetanse med målsetting om å skape en bredere kunnskapsplattform for bransjen.