I rapporten som er utført av Stakeholder på vegne av NHO Reiseliv kommer det fram at cruiseturister har et forbruk på 650 kroner per døgn, og i gjennomsnitt har 4,1 dagers opphold i Norge, skriver Dagens Næringsliv.

Sveitserne kommer på topp i rapporten med åtte gram utslipp per forbrukte krone, noe som skyldes at de i gjennomsnitt har et opphold på 16,8 dager og bruker 1.820 kroner i døgnet.

Verstingene er cruiseturister fra oversjøiske land som USA, Canada og Australia. Dette grunnet flyreisen, hvor en australier nesten har 70 ganger høyere utslipp per brukte krone enn en turist fra Sveits.

– Dette er dramatiske tall som viser at vi er nødt til å begrense cruisetrafikken både av hensyn til utslippene og den overturismen som gjør folk lokalt forbannet, sier Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til DN. Hun mener de mest forurensende skipene må lukes ut, og at antall anløp må kuttes.

Administrerende direktør Christian Lunde i VisitOslo mener rapporten viser hvordan reiselivet kan påvirke utslippene i landet.

– Det vil fremover handle mindre om å få flere gjester, men om å få de riktige, sier han til avisa.