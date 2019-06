Forrige uke etterlyste byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap), et statlig selskap for havvindsatsing. Statsminister Erna Solberg mener derimot ikke dette vil være nødvendig, og at det bør være opp til private aktører å utvikle teknologien videre for å få ned kostnadene.

– Jeg mener ikke vi trenger et eget statlig selskap for dette. Vi må sørge for at det blir tilrettelagt for områder hvor det kan utvikles havvind, slik vi nå gjør når vi utlyser områder. Samtidig må det være privat kapital som er med på å ta risikoen for at det blir utviklet gode løsninger. Det må være flere som tror på det enn bare staten.

– Ikke lønnsomt i dag

Solberg understreker at det per dags dato ikke er lønnsomt med havvind i Norge, men at staten må sørge for gode rammebetingelser.

– Det er private aktører som må ta valgene om de vil satse, sier Solberg til Sysla.

– Hvem ser du for deg vil være interessert i å ta denne risikoen når teknologien fremdeles er såpass kostnadskrevende?

– Det gjelder blant annet olje- og gasselskaper som ønsker flere ben å stå på i den fornybare energien. De har også en egeninteresse av å bygge ut denne teknologien, mener Solberg.

Mest lønnsomt for oljesektoren

Hun påpeker at det noen steder først og fremst vil være naturlig å knytte havvind opp mot eksisterende oljeaktivitet.

– Det er et insentiv i olje- og gassbransjen for å få ned egne CO₂-utslipp når prisene på kvotene går opp. Vi har sagt at CO₂-avgiften kommer til å øke fra regjeringen sin side, det betyr at de må regne med et høyere prisbilde på sine CO₂-utslipp. Å sørge for at olje- og gasselskapene går inn i disse prosjektene, er kanskje det viktigste vi gjør, sier Solberg.

Norges største energiselskap, Equinor, er allerede i gang med å utvikle havvind for å elektrifisere sine egne felt. Hywind Tampen er Equinors første havvindprosjekt som skal sørge for fornybar energi i oljeproduksjonen.

Prosjektet har en foreløpig investering- og utviklingskostnad i størrelsesorden 5 milliarder norske kroner. Equinor har søkt om hele 2,5 milliarder kroner i støtte fra Enova.

For dyrt å levere til land

Solberg understreker viktigheten av at olje- og energiselskaper som Equinor utvikler egne havvindprosjekter, og at det er slike prosjekter som kan bli lønnsomme i første omgang.

– Det er viktig at oljesektoren ser på det, slik Equinor nå gjør. Da har utviklingen kapital i ryggen, samtidig som det også finnes en sluttbruker som gjør det fornuftig å sette i gang.

Hun mener det i dag vil være for dyrt å levere flytende havvind inn til land ettersom avstandene vil være for store.

– Prisbildet og kostnadene med utbygging og selve strømoverføringen kan føre til at strømmen kan bli dyrere hvis den fraktes til land. Prisbildet, slik det er på kort sikt, tyder derfor på at store punktutslipp på norsk sokkel vil være det som først kan skape lønnsomhet, sier hun.

Solberg tror teknologien som utvikles i Norge derimot kan benyttes andre steder hvor det vil være enklere å levere kraft til strømnettet eller til større industriområder.

Ikke redd Norge havner bakpå

Valhammer uttalte i forrige uke til Sysla at han frykter at andre land komme Norge i forkjøpet, dersom det ikke satses mer fra høyeste hold. Han mener satsingen ellers er dømt til å mislykkes. Han får langt på vei støtte fra havvind-forsker Finn Gunnar Nielsen.

Statsministeren deler ikke Valhammers bekymring.

– Nei, jeg er ikke redd for at vi havner bakpå. Dette er ikke er et løp som bare Norge kan gjøre alene. Satsing på havvind må gjøres i flere land samtidig hvis det skal bli en del av løsningen på hvordan vi skal skaffe nok energi til verden. Norge har masse teknologi og kunnskap tilknyttet dette, men vi må passe på at det også er kommersiell interesse som også ser mulighetene og vurderer dette.

– Ingen storeksportør

Solberg mener imidlertid ikke havvind kan antas å ha samme profitt som olje- og gassbransjen, og understreker at Norge først og fremst har teknologiske fortrinn som kan bli lønnsomme.

– Da oljeproduksjonen startet skulle vi organisere noe vi allerede visste det var et økonomisk marked for og forhindre at superprofitten skulle gå ut av landet. Vi kan ikke regne med at havvind vil gi samme superprofitt som olje og gass. Jeg ser ikke for meg at Norge kommer til å bli en storeksportør av havvind, sier Solberg.

Positivt for norsk leverandørindustri

Hun understreker at havvindutviklingen fremdeles befinner seg på nyteknologisk grunn, men at norsk leverandørindustri er verdensledende når det gjelder utvikling av ny subsea-teknologi.

– Norge er verdensledende på subsea og denne type aktiviteter ute på store havdyp, og det gjør at vi har en industri som kan levere til dette.

Statsministeren mener havvind først og fremst kan gi mye arbeid for norske leverandører og skape ny teknologi som kan brukes i resten av verden.

– Markedsavsetningen er imidlertid annerledes for vindkraften som produseres her, sier hun.

Teknologiutvikling avgjørende

– Hvordan ser du for deg at havvind skal bli mer lønnsomt dersom ikke staten har en sterkere rolle i den videre havvindsatsingen?

– Jeg mener vi går aktivt inn når vi tilrettelegger for områder. Det er en kombinasjon mellom prisen på CO₂-utslipp og teknologiutvikling som må til for å få ned kostnadene.

Solberg påpeker at optimale plasseringer her blir viktig, for at strømmen som produseres raskt kan leveres til mottaksstedet.

– Nå legger vi rammebetingelsene, men det er ikke sånn at vi skal kaste penger ut av vinduet. Hvis ikke dette blir lønnsomt, så blir det ikke lønnsomt. Først og fremst må vi utvikle teknologi som fungerer godt til havs slik at prisbildet går nedover.

Konfliktfylt også til havs

Solberg tror ikke utbygging av havvindområder nødvendigvis vil bli mindre konfliktfylt enn landbasert vindkraftutbygging. Hun mener man vil stå ovenfor de samme arealkonfliktene, både med tanke på fiskeindustri, shipping og olje- og gassutvinning.

– Alle de som nå sier at havvind er mindre konfliktfylt enn landbasert vindkraft kommer nok til å oppleve at de samme konfliktene også er til stede til havs. Vi har mye havrom, men det er kryssende interesser. Dette var konflikter vi for eksempel måtte diskutere i områdene som nå utlyses, sier Solberg.

Viktig for industriutviklingen

Statsministeren ser ikke bort fra at havvind kan bli en av flere næringer som kan bli viktig for industriutviklingen på Vestlandet når oljen en gang tar slutt, men tror ikke det er noe som kan erstatte oljeindustrien alene.

– Havvind er en av flere ting som kan bli viktig, men den teknologien som vi har utviklet tilknyttet olje- og gassleverandører er teknologi som kommer til å være viktig for alt som skal skje på havet. Vi vet også at mineralutvinning kan bli aktuelt i fremtiden, sier Solberg.