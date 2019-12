Bakgrunnen for frykten er et intervju Listhaug gjorde i sommer. Der var hun tydelig på at hun ikke ønsket å bygge ut havvind på norsk sokkel.

– Nei, det vil bidra til forsøpling av vårt havrom, og vi har veldig mange andre interesser langs kysten som vi må ivareta, det være seg både petroleumsnæringen og skipsfarten, sa Listhaug til TV 2.

Onsdag ble Listhaug utnevnt til ny olje- og energiminister.

– Jeg mener vindmøller er noe svineri fordi det bidrar til en forsøpling av norsk natur, sa Listhaug i det samme intervjuet med TV 2.

– Bom stopp

– Vi frykter dette betyr bom stopp for den norske satsingen på offshore havvind, skriver stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) i en epost til NTB.

Norge har de siste årene satset tungt på å utvikle teknologi for havvindmøller. Ifølge en analyse gjennomført av Menon Economics i høst kan havvind gi opptil 128.400 årsverk og skape verdier for inntil 117 milliarder kroner. Analysen er gjennomført på oppdrag fra Norwegian Offshore Wind-gruppen.

– Listhaug velger forurensende oljevirksomhet framfor fornybar energi til havs. Det er det stikk motsatte av hva vi trenger for å løse klimakrisen. Vi trenger mer rein og fornybar energi, ikke mer skitten fossil energi, skriver Haltbrekken.

– Mange er enige med henne

Statsminister Erna Solberg (H) tror mange er enige i Listhaugs utspill om at vindmøller er «svineri».

– Det er mange som er hjertens

enige med henne, og ikke minst hvis du skal putte vindmøller rett foran områdene du er i, sier Solberg til NTB.

Solberg trekker fram at regjeringen allerede har varslet at de kommer til å gjøre endringer i konsesjonsordningen for vindkraft.

– Jeg mener vindkraft er en del av balansen vår framover og kommer til å være viktig. Det er regjeringens felles politikk, men det er sikkert flere i regjeringen som er enige med henne, avslutter Solberg.