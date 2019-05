Politikerne i Stavanger kommune har som mål at det kun skal selges nullutslippsbiler fra 2025. Nullutslippsbiler vil i praksis være elbiler.

– Vi har til nå gitt tilsagn om støtte til 73 borettslag/sameier i Stavanger kommune, noe som tilsvarer over 2800 ladepunkter, sier Nicolai Songe-Møller til Aftenbladet.

Han er rådgiver for Elbil-lading – miljø og renovasjon i Stavanger kommune.

– Denne støtteordningen skal bidra til å få ned utslipp av klimagasser i Stavanger, ved at flere får mulighet til å gå fra bensin- og dieselbil til elbil, sier han.

Endelig mulighet for lading

Tielvene i Stavanger, er et av flere sameier som har søkt og fått innvilget støtte. De startet installeringen av ladeinfrastrukturen denne uken.

– Det har blitt snakket om i sameiet lenge, så dette er veldig bra. Vi ble til slutt trigget av støtten fra kommunen og vedtok i styret at vi skulle søke, forteller Magne Lea, styreleder i sameiet Tielvene.

Han forteller at det var delte meninger om investeringen, men at de fleste er fornøyde med tiltaket i dag.

– De som ikke har elbil var først skeptiske til å være med å betale for noe de ikke har glede av. Men ettersom elbil blir mer og mer populært, vil nok muligheten for lading bli et krav for folk på boligjakt i framtiden. Vi kom fram til at det var en smart investering for alle i sameiet, enten de har elbil eller ikke, sier Lea.

En ny runde med støtte

Støtteordningen har fått enorm respons, og selv om alle søkere har fått støtte, kan Møller fortelle at det enda er penger igjen i budsjettet. Derfor har kommunen valgt å sette i gang en ny runde med søknader.

– Til denne støtteordningen har vi totalt 3 millioner kroner å bruke. Vi har brukt rundt 2,3 millioner til nå, så vi har rundt en halv million kroner igjen. Derfor har vi valgt å sette i gang en ny runde med denne ordningen, hvor fristen for å søke er 1. juni, sier han.

Den kraftige økningen av elbiler og økt etterspørsel etter ladeplasser, har også fått regjeringen til å komme på banen. Tidligere denne uken sendte de ut et forslag om å gi andelseiere i borettslag lovfestet rett til å lade elbilen. Forslaget er sendt ut til høring, og ikke vedatt enda. Høringsfrist er 1.september i år.