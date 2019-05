Programmet:

*Velkommen v/ Anne Jortveit, Norsk klimastiftelse

*Status vindkraft Norge.

Innlegg v/ Lars-Henrik Paarup Michelsen

*Alle energiprosjekter medfører kontroverser når de skaleres opp, dette husker vi særlig fra perioden med utstrakt utbygging av vannkraft. Nå har landbaserte vindturbiner blitt lønnsomme uten subsidier, det foreligger mange planer om å bygge ut vindparker. Dermed øker motstanden. Hvordan kan vi balansere behovet for mer fornybar kraft med ønsket om å ivareta hensynet til natur og miljø?

Innlegg v/ Johan Einar Hustad, direktør NTNU Energi, Institutt for energi- og prosessteknikk.

*Vindkraft som klimaløsning: Hvordan kan norsk vindkraft bidra til å avkarbonisere EU og sikre at EU har mulighet til å nå målene i Paris-avtalen?

Innlegg v/ Christian Skar, førsteamanuensis II, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU.

*Hvor langt er vi kommet i forskningen på vind til havs? Hva gjenstår?

Innlegg v/ John Olav Giæver Tande, sjefforsker, SINTEF.

*Vindkraft og kraftkrevende industri.

Innlegg v/ Toini Løvseth, nordisk energidirektør i aluminiumsgiganten Alcoa

*Hvorfor ønsker noen kommuner å være vertskommune for vindkraft? Hvordan foregår diskusjonen i disse kommunene og hvilke muligheter innebærer vindkraft for en vertskommune?

Innlegg ved Bente Johnsen Rygg, førsteamanuensis, Institutt for miljø og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.

*Vindkraftutbygging medfører naturinngrep. Hva truer norsk natur nå og hvordan går man frem for å redusere eventuell miljøpåvirkningen av ny infrastruktur – som for eksempel landbaserte vindturbiner og kraftledninger? Hvordan framskaffe den kunnskapen som trengs? Hvordan dempe miljøpåvirkningen og ivaretar hensynet til natur, miljø, flora og fauna? Hvilken forskning trengs og hvilke virkemidler har vi?

Innlegg v/ Signe Nybø, forskningssjef ved NINA Norsk institutt for naturforskning.

*Produsenten: Vindkraft er nå lønnsomt uten subsidier. Å få på plass mer vindkraft har i lang tid vært et politisk mål både her til lands og ellers i Europa. Men motstanden øker. Hvordan opplever dere som eiere og produsenter dette? Hvordan må politikken rigges for at vindkraften kan gi et større bidrag til energiomstillingen?

Intervju med intervju med Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi.

*Hvordan kombinere behovet for mer fornybar energi med godt miljøvern?

Hvorfor har konfliktnivået økt så mye det siste året – Norge har jo i mange år hatt som mål å øke energiproduksjonen ved å få på plass flere vindparker?

Intervju med Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet

*Samtale mellom Toini Løvseth, Ståle Gjersvold, Johan Einar Hustad, Silje Ask Lundberg og Anders Bjartnes (redaktør for Energi og Klima):