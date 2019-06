Da Moss Rosenberg Verft vant kampen om byggingen av Statfjord B-dekket høsten 1978, tok det tradisjonsrike skipsverftet for alvor steget inn i oljealderen, skriver Aftenbladet.

Verftet hadde lyktes med omstillingen og danket ut Stord Verft i kampen om kjempeplattformen som skulle bygges. Rosenberg ble en storspiller på oljeverftarenaen og leverte lave anbudspriser som sikret store oppdrag for oljebransjen i flere år framover, både med Statfjord B og C og Gullfaks-oppdrag på 1980-tallet.

Den siste skipet fra Rosenberg ble levert i 1982 og markerte slutten på en epoke.

Hør podkast om havvind:



En ny tid

Nå står den norske leverandørindustrien igjen ved et aldri så lite veiskille. Oljeutbyggingene er godt over middagshøyden, den internasjonale klimapolitikken har erkjent at utelukkende satsing på olje og gass ikke er veien ut av klimaproblemene, og det tvinger bransjen til å se i fornybare retninger og ha flere bein å stå på enn olje og gass.

Sju ting du trenger å vite om havvind: Slik kan vindmøller til havs bli et nytt industrieventyr

For Rosenberg Worley på Buøy har det ført til at det for alvor bli sett på å bli en toneangivende aktør innenfor flytende havvind. Konseptet med Flexifloat som Rosenberg-ingeniør Einar Sundal står i spissen for, er lovende.

– Vi har et eget konsept vi jobber med som vi mener skal være et godt bidrag inn mot satsingen på havvind som er nå. I dag dreier det seg mye om veldig store flytende enheter. Vårt konsept er basert på enklere struktur med inntil ni vindmøller per flytende enhet, forklarer Jan T. Narvestad, direktør i Rosenberg Worley.

– Store muligheter

Omstillingsarbeidet til Rosenberg gir gode muligheter for tilskudd både i Norge og i EU. Rosenberg har i dag inne en søknad til Regionalt Forskningfond, svar på søknaden ventes i juni. Rosenberg har også planer om å søke penger gjennom ordninger i EU, her assisterer Norwegian Energy Solutions, NES, i søknadsprosessen. Her er det i beste fall snakk om tilskuddsbeløp på over 100 millioner kroner.

Rosenberg selv har, ifølge direktør Narvestad, satt av godt med ressurser til utviklingen av konseptet for flytende havvind, hvor neste steg er å få gjort de nødvendige verifikasjoner og beregninger for å demonstrere at løsningene kan brukes i praksis.

– Hva er spesielt med løsningen deres?

– Den viktigste driveren for oss er å redusere utbyggingskostnadene med denne modellen. Når du får samlet alle turbinene med tilkomst fra en enhet, vil du også kunne få kostnader for installasjon, forankring og vedlikehold, sier Narvestad som ikke ønsker å oppgi hvor mye penger Rosenberg har satt av til vindkraftprosjektet.

Spiller på eksisterende kompetanse

Narvestad påpeker at per i dag er ikke vindkraft viktig for Rosenberg – og ikke et steg eller overgang som tas i morgen – men satsingen er et klart signal fra Buøy-bedriften om å være med på utviklingen.

– Når det går så godt innenfor olje og gass som det nå gjør, må vi bruke anledningen til å se på nye områder som Rosenberg kan benytte sin kapasitet på. Vindkraft, og flytende havvind, er helt klart et område som er i vekst, og vår oppgave er å se på hvordan det er mulig å skape en fornuftig og god aktivitet på dette området, sier Narvestad

Narvestad ser store muligheter innenfor flytende havvind på verdensbasis. For Rosenberg vil havvindprosjekter med prosjektering og gjennomføring av bygging og installasjon offshore være i samme kretsløp som verftet driver i dag innenfor olje og gass. Det er med andre ord gode muligheter å spille på og utvikle den kompetansen som finnes i bedrifter i dag.

– Vi forventer at det innen få år vil være prosjekter på Rosenberg som er relatert til havvind. I Worley-systemet er det en klar strategi om å være med på den rivende utviklingen innenfor fornybar energi, og det er helt naturlig at Rosenberg melder seg på for å videreutvikle en industri rundt flytende havvind i Norge. Men først og fremst gjelder det nå at vi får testet ut at teknologien rundt konseptet vårt fungerer etter intensjonen, så får vi ta det videre derfra, sier Narvestad.