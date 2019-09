Ute i fjorden er noe på gang. De merker det, der de går nedover gressbakken på baksiden av Equinors forskningsanlegg på Rotvoll i Trondheim, ned mot bukta.

Snart kommer regnet. Vinden øker.

De liker vind. De vil lage strøm av den, til havs, langt til havs, på dypt vann. Han har holdt på med dette lenge og nå er noe i ferd med å skje.

– Bjørn har vært helt sentral i utviklingen av vår teknologi for flytende havvind. Jeg vet ikke om vi hadde vært der vi er i dag hvis det ikke hadde vært for ham, sier Hanne Wigum, leder for vind- og solteknologi i Equinor til Aftenbladet.

Vindforsker Bjørn Skaare har jobbet med flytende havvindturbiner siden 2004. Equinor – som da het Statoil – mente at det kunne være muligheter med å bruke en løsning kjent fra olje- og gassplattformer. En såkalt spar-plattform: Oppkalt etter tømmerstokker som brukes som bøyer i skipsfart, med at de fortøyes vertikalt.

Løsningen er kjent for å være stabil i bølger, men når en svær vindturbin monteres på plattformen, oppstår helt nye utfordringer. Og det var her Skaare og Equinor så at de hadde en jobb å gjøre.

– Vi hadde ikke noe verktøy for å regne på hvordan vind, bølger og havstrøm virker inn på en flytende vindturbin. Det er komplisert å forstå. Så da måtte vi utvikle dette, sier Skaare.

To uker eller 20 år

Det begynte med tester i innendørsbassenget til Sintef Ocean på Tyholt i Trondheim. Så ble en enslig flytende turbin satt opp i havet utenfor Karmøy – Hywind Demo («Hy» fordi ideen oppsto i Hydro, «wind», ja, du skjønner) – i 2009.

Flytende vindturbiner bruker standard turbiner. En sentral funksjon ved disse er at rotorbladene snur seg bort fra vinden – «pitcher» kaller de det – når den blir for sterk, typisk ved vindstyrke på 10–12 meter per sekund.

Én ting er når dette skjer med vindturbiner som er fastmontert, enten på fjellet eller på havbunnen – men en helt annen ting er altså når turbinen flyter.

– Rotorbladene pitcher for å slippe energien forbi, og dermed kan kreftene som virker på turbinen, reduseres. Men samtidig gjør dette vindturbinen ustabil. Den er forholdsmessig tung på toppen, og vil bli stående å svinge fram og tilbake. Belastningen på vindturbinen blir veldig stor, sier Skaare.

Løsningen ble å utvikle et reguleringssystem, for å fjerne ustabiliteten. Kort sagt fungerer det slik at rotoren får et ekstra signal. Rotorbladene snus dermed ikke rett bort fra vindretningen, men hvor mye de snus, selve vinkelen, tilpasses, slik at bevegelsene i vindturbinen dempes.

– Det var avgjørende at vi fikk dette til. For å komme med et konkret eksempel: Levetiden på vindturbinen øker ved gitte betingelser 500 ganger med reguleringssystemet. Det vil litt forenklet si 20 år istedenfor to uker, sier Skaare.

I vindskyggen

Hywind-løsningen har vokst gradvis siden den første testturbinen i målestokk 1:47 fløt i bassenget hos Sintef, til en fullverdig vindturbin utenfor Karmøy (Hywind Demo) og til de fem vindturbinene som begynte produksjonen utenfor Skottland i november 2017 (Hywind Scotland) – verdens største anlegg med flytende vindturbiner.

Nå skal elleve enda større turbiner settes i gang i Nordsjøen og forsyne fem olje- og gassplattformer med strøm (Hywind Tampen) – hvis Equinor og partnerne lander på at de går for dette etter å ha fått 2,3 milliarder i statsstøtte.

– Reguleringssystemet har vært stort sette det samme hele veien. Men vi har lagt til litt ny funksjonalitet underveis. Det blir enda mer komplekst når ei vindturbin er én av flere, sier Skaare.

Nettopp dette poenget blir sentralt for vindforskningsleder Hanne Wigum i det videre arbeidet med flytende havvind.

– Vi må forstå mer at hvordan vindressursene skal utnyttes best mulig. I et stort anlegg med mange turbiner, vil de første skygge for de andre. Så da må vi skjønne hvordan vinden beveger seg gjennom et slikt anlegg, slik at turbinene kan få en optimal plassering, sier hun.

Wigums mål er å få på plass en løsning for flytende havvind som lar seg industrialisere – altså bygge ut til en pris som gjør at det går an å tjene penger på.

– Konkurransen er tøff. Vi forventer at det samme skal skje med flytende vindturbiner som med bunnfaste, hvor kostnadene nå har sunket så mye at utbygginger snart kan skje uten subsidier, sier Wigum.

Hvorvidt Norge er i ferd med å havne bakpå innen havvind har tidligere vært tema i Sysla-podkasten Det vi lever av. Få med deg episoden her:

Velge annen teknologi?

Aftenbladet skrev mandag om franske Naval Energies, som er en annen aktør som jobber med å utvikle en løsning for flytende havvind. Selskapet ser imidlertid ikke på Equinor som en konkurrent, men som en potensiell partner – og opplyste at det hadde vært kontakt.

Slik ser Wigum også på det. Selv om Equinors forskere, sammen med forskere på Sintef, NTNU og Universitetet i Bergen, lenge har jobbet med å utvikle Hywind-teknologien, er det ikke gitt at det er den selskapet vil velge.

– Vår ambisjon er å utvikle en industriell løsning for flytende havvind, og så langt er det ved å bruke en spar-plattform, hvor vi har kommet langt. Men så er det andre konsept som kan være riktig. Det er viktig at vi velger de teknologiske løsningene som passer best til de områdene vi skal bygge prosjekter, akkurat slik vi gjør innenfor bunnfast vindkraft og på olje og gass.

At Hywind-løsningen nå ligger så langt framme, gleder imidlertid både Wigum og Skaare.

– Vi har jobbet med dette kontinuerlig, og så har det vært noen år mellom milepælene. Vår plan fra starten har vært at en oppkobling mot olje- og gassplattformer er et naturlig steg før en går for en fullskala, selvstendig utbygging, sier Skaare.

At selskapet nå kan gå for en utbygging av elleve vindturbiner som skal forsyne fem plattformer i nordlige Nordsjøen med strøm, vil være et viktig skritt, mener Wigum.

– Det vil bety at flytende havvind tar et stort steg mot å bli konkurransedyktig. Og så vil det bringe fornybardelen av Equinor tettere på olje- og gass-delen. Her går det begge veier. Havvindsatsingen så langt har, med anlegget i Skottland, gitt viktige erfaringer med ubemannede installasjoner, som vi kan ta med oss tilbake til drift av olje- og gassplattformer, sier Wigum.