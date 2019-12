De globale CO2-utslippene fra fossil energi ligger an til å bli på nesten 37 milliarder tonn, viser beregningene fra forskningssamarbeidet Global Carbon Project.

I forhold til i fjor vil dette være en økning på 0,6 prosent. Til sammenligning var veksten i 2018 på 2,1 prosent.

Tallene ble presentert onsdag, samtidig som FNs klimakonferanse COP 25 pågår i Madrid. Selv om utslippsøkningen ser ut til å gå langsommere, er de samlede globale CO2-utslippene de største noensinne.

– Det er vanskelig å være optimistisk på grunnlag av dette, sier professor Rob Jackson til nyhetsbyrået AP.

– På vei mot katastrofe

Amerikanske forskere advarte om global oppvarming allerede for 40 år siden, påpeker Jackson. Han er ansatt ved Stanford University og har deltatt i arbeidet med de nye beregningene.

– Siden da er CO2-utslippene doblet, og verden er på vei mot katastrofale klimaendringer.

At utslippsveksten i år trolig dabber av, skyldes flere forhold. Bruken av kullkraft faller i USA og Europa, og i Kina er den økonomiske veksten lavere enn før.

Kullkraften blir i mange tilfeller erstattet av naturgass, som også medfører CO2-utslipp, men ikke like store. Lavere økonomisk vekst vil i de fleste tilfeller føre til mindre bruk av energi og lavere utslippsvekst.

Kutter kull

I Kina ligger det an til at klimautslippene i år stiger 2,6 prosent, mens utslippene i India trolig stiger med 1,8 prosent.

Kina er verdens desidert største utslippsnasjon og står alene for nesten 30 prosent av de globale klimautslippene.

Samtidig faller utslippene i USA trolig med 1,7 prosent – til tross for at Trump-regjeringen har skrotet en lang rekke miljøreguleringer. Mye amerikansk kullkraft erstattes med billig naturgass, og i mindre grad med fornybar energi.

Også i EU ligger det an til et utslippsfall på 1,7 prosent. Her stuper bruken av kull, og nedgangen ser ut til å bli på over 20 prosent fra 2018 til 2019.

Havner i havet

– Dette er ikke fryktelige nyheter, men dårlige nyheter, sier klimaforsker Natalie Mahowald ved Cornell University om de nye globale utslippstallene.

Utslippsveksten i år ser ut til å bli lavere enn både i 2018 og 2017. Før dette lå de globale utslippene omtrent stabilt en kort periode.

Mahowald minner om at utviklingen bort fra kullkraft og over til fornybar energi må gå mye raskere hvis de internasjonale klimamålene skal nås.

Mye av de menneskeskapene CO2-utslippene ender opp i havet, noe som gjør havvannet surere og truer mange arter som lever der. Samtidig bremser denne effekten oppvarmingen av kloden.

– Det er 50–60 ganger mer karbon i havet enn i atmosfæren. Men det er likevel ikke fullt, havet fortsetter å ta opp karbon selv om utslippene stadig øker, sier seniorforsker Siv Kari Lauvset ved Bjerknessenteret i Bergen. Hun har deltatt i arbeidet med de nye utslippstallene.

CO2-utslipp fra skogbranner og andre såkalte arealbruksendringer ser ut til å øke med 800 millioner tonn i år. Blant årsakene er de store brannene i Amazonas og regnskogen i Indonesia.