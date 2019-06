Ny DNB-sjef ser utfordringer i den gryende oljeoppturen

I forrige uke ble det klart at mangeårig DNB-sjef i Bergen, Katrine Trovik, takker for seg i storbanken.

Etterfølgeren, Roger Antonesen, har hatt en mangfoldig karriere så langt. I Bergen har han jobbet i restaurantbransjen, solgt biler for Kverneland og telefonitjenester for Telenor. Siden 2006 har han vært ansatt i DNB.

– Hvorfor ville du ha denne jobben?

– Det handler jo litt om familie. Jeg har flyttet mye på meg for jobben de siste årene og jeg tror det er enklere å tenke i et lengre perspektiv når jeg bor og jobber i samme by. Det handler imidlertid også om det profesjonelle nettverket mitt, som er større her, sier Antonesen på sin første dag i ny jobb.

– I tillegg betyr det store miljøet i DNB i Bergen mye. Her er det en komplett bredde. Og den slagkraften og potensialet som ligger her er en viktig motivasjon, legger han til.

Både olje og fornybar energi

I den nye stillingen vil Antonesen ha ansvar for bedriftskunder fra Arendal til Kristiansund. I tillegg skal han ha et nasjonalt bransjeansvar for fornybar energi og olje for de små og mellomstore bedriftene innen disse sektorene.

– Du har ansvar for både olje og fornybar energi, og du sier du har lengre perspektiv i jobben. Hvordan tror du ting ser ut om noen år? Hvor er utfordringene og hva er mulighetene?

– Innen oljeservice peker pilene i riktig vei nå. Men det er viktig å ha med seg at det er en bransje som fremdeles har utfordringer, til tross for at oljeprisen er på et fornuftig nivå. De sliter med arbeidskapitalen sin, og marginpresset er enormt. Vi er trygge på at dette er en bransje som skal ha en positiv fremtid, men alle er ikke over kneiken, sier Antonesen.

Men den nye DNB-sjefen i Bergen påpeker at den kanskje største utfordringen for bransjen nå, er tilgangen på kvalifisert arbeidskraft.

– Sliter med å få dem tilbake

– Jeg fikk nettopp tilbakemelding fra Stavanger om at arbeidsledigheten der er normalisert. Og likevel forventer de at det blir behov for tusenvis av nye stillinger i tiden som kommer. Da må vi hente arbeidskraft fra utlandet.

Antonesen legger til at utviklingen er paradoksal, hvis man husker de store kuttene som kom i kjølvannet etter oljeprisfallet i 2015.

– Da måtte de kutte utrolig med mennesker. Nå sliter de med å få dem tilbake igjen, sier han.

– Hvorfor sliter de med å få dem tilbake tror du?

– Det er nok mange ulike svar på det spørsmålet. I noen tilfeller kan det ha noe å gjøre med at folk nettopp tenker langsiktig. Kanskje de spør seg om de har tro på dette, gitt de miljøkravene og forventningene som er rundt oss. Det kan jo ha en sammenheng, sier han.

Tror på vind

Fornybar energi er noe både DNB og Antonesen snakker mye om.

– Dette er noe vi har kjempestor tro på. Vind og sol er fremtidsrettet. Men utviklingen innen vind er kanskje det viktigste her i vest nå. Det er utrolig effektivt, og hundre prosent fornybart.

– Men ikke helt ukontroversielt?

– Dette er en samfunnsdebatt. Hva er kostnaden for miljøet med å sette ut disse vindmøllene og bygge infrastrukturen. Det er litt av utfordringen. Men det å produsere kraft med nullutslipp, det må vi få til.