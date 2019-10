Det er Klassekampen som legger fram tallene fra Norges Vassdrags -og energidirektorat (NVE) sine analyser av det nordiske kraftmarkedet fram mot 2040.

Klimaendringene vil gjøre at det bare vil bli våtere og våtere framover, og det vil få følger for norsk vannkraftproduksjon – og har allerede fått det.

Nedbøren klimaendringene har medført i 2019, har gitt en ekstra vannkraftproduksjon på 3,5 terawattimer i år, som ville gitt 175.000 husstander strøm i ett helt år. Skulle vindmøller på land dekket samme behovet, måtte man hatt 400 stykker.

På lengre sikt anslår NVE at det kommer til regne så mye mer at den årlige veksten i nordisk vannkraftproduksjon kan øke til hele 12 terawattimer, hvorav 11 i Norge, fram mot 2040. Anslaget er imidlertid på 6,3 terawattimer ekstra vannkraft.

Utgangspunktet for beregningene for klimaeffekten på vannkraft er at verden blir i snitt 4,5 grader varmere i 2100, noe som er sannsynlig, men dystert.