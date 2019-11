Equinor og partneren Masdar har inngått samarbeid med ORE Catapult om å dele data fra havvindparken Hywind Scotland via datadelingsplattformen POD.

Det kommer frem i en melding fra selskapet torsdag.

Hywind Scotland er verdens første flytende havvindpark, og driftsdata fra vindparken skal nå kunne brukes fritt av leverandørindustrien og forskere.

Vil støtte opp om forskning

Formålet er å tilby et omfattende datasett for havvind i hele Storbritannia for å forbedre forståelsen av hvordan havvindparkene drives under faktiske forhold, ifølge Equinor.

Dataene som deles vil omfatte miljødata, bevegelsesmønsteret til den flytende vindturbinen, og laster i fortøyningssystemet.

Gjennom avtalen kan abonnenter få tilgang til et forhåndsdefinert sett av målinger i full skala fra en av Hyvind Scotlands fem vindturbiner.

Fakta Forlenge Lukke Hywind Scotland Verdens første flytende havvindpark, åpnet i 2017. Equinor er operatør og Masdar partner. Vindparken har en kapasitet på 30MW og ligger 25 kilometer utenfor Peterhead i Aberdeenshire, Skottland. Forsyner rundt 22.000 britiske hjem med strøm. Rotorbladene på vindturbinene har en diameter på 154. Vindturbinen har en høyde på 253 meter. Turbinene er satt sammen på Stord.

Med dette samarbeidet ønsker selskapene å støtte innovativ forskning, prosjekt- og produktutvikling, skriver Equinor i meldingen.

Mer konkurransedyktig

Det mer langsiktige målet med satsingen å redusere kostnadene for flytende havvind og gjøre teknologien til en industriell og mer konkurransedyktig løsning.

– Dette initiativet viser Equinors sterke satsing på å støtte opp om kunnskapsdeling i Storbritannia og andre land, samt sørge for en plattform for samarbeid på tvers av leverandørindustrien for flytende havvind, sier Sebastian Bringsværd, leder for flytende havvindutvikling i Equinor.

POD-tjenesten ble ifølge Equinor til gjennom finansiering fra skotske myndigheter.

