Ifølge Klassekampen jobber sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne (MDG) med en plan for tettere samarbeid med fagbevegelsen. Nasjonal talsperson Une Bastholm (MDG) bekrefter at invitasjoner til samtaler med fagbevegelsen vil komme.

– Formålet er å forstå hvordan vi kan bidra til en debatt og politikkutvikling for vår del som svarer på bekymringene fagbevegelsen har, sier Bastholm.

MDG ønsker en dialog om hvordan omstillingen i Norge skal skje og hvordan man i den prosessen kan skape et enda tryggere arbeidsliv og hindre at arbeidstakerne tar støyten for endringene, sier Bastholm.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen har allerede gått ut og sagt at LO aldri vil «sette godkjentstempel på en politikk som vil legge ned arbeidsplasser og ta livsgrunnlaget fra tusenvis av våre medlemmer».

Bastholm mener mye av skepsisen mot MDG er basert på myter.

– Skepsisen handler om at vi utfordrer arbeidsplassene. Man må forstå at det ikke er MDG som gjør det, det er klimaendringene, sier hun.