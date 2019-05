Investeringsfondet Nysnø Klimainvesteringer får dermed en kapitaltilførsel på 500 millioner kroner – 25 prosent mer enn det det var lagt opp til da statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram i oktober, skriver E24.

– Dette er et betydelig tilskudd for å bygge opp Nysnø. Vi trenger rask omstilling for å få ned utslippene, og da må vi investere i de bedriftene som skal ta det ansvaret fremover, sier klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) til E24.

Investeringsfondet er eid av staten under Nærings- og fiskeridepartementet, styres av Siri Kalvig og holder til i Stavanger sentrum. Oppdraget er å sikre klimagassreduksjon gjennom langsiktige investeringer i klimavennlig teknologi. Fondet skal på sikt forvalte inntil 20 milliarder kroner.

– Du vet aldri på forhånd hvor innovasjonen vil komme. Det vi vil gjøre gjennom Nysnø, er å sette inn penger der vi ser innovasjonene komme, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til E24.

Nysnø har nylig investert penger i solcelleselskapet Otovo, Esmart systems som leverer smarte løsninger til elnettet, og Disruptive Technologies som leverer sensorer som blant annet kan brukes i kraftnettet eller til å måle holdbarhet på matvarer.

Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett tirsdag 14. mai.