Norsk H2 skulle bygge en av verdens første hydrogenfabrikker drevet av vannkraft. Rett før oppbudsbegjæringen ble levert, nærmere bestemt 4. juni, skiftet selskapet navn til Perison AS. Konkursen ble åpnet 3. juli.

– Jeg har vært og sett på Jelsa. Foreløpig tyder alt på at det ikke er noe av verdi der, sier bobestyrer Thor Harald Eike, som er advokat i Eurojuris i Haugesund.

Norsk H2/Perison er et datterselskap av tyske Hy2gen AG. Selskapet leier den gamle tønnefabrikken på Jelsa, som har en grunnflate på cirka 6000 kvadratmeter.

Aftenbladet har skrevet om Norsk H2 tidligere. Planen var å bygge opp fabrikken gradvis for å produsere miljøvennlig hydrogen til bruk som drivstoff i busser, biler, båter, tog og i industri.

I første fase skulle det investeres 200 millioner kroner i et hydroelektrolyseanlegg med en kapasitet på 10 megawatt (MW). Etter hvert skulle det investeres ytterligere 500 millioner og skapes cirka 40 arbeidsplasser.

6 millioner i gjeld

– Ifølge oppbudsbegjæringen er det totalt 6 millioner kroner i gjeld, hvorav 4 millioner til Hy2gen AG. De har oppgitt eiendeler til 75.000 kroner, så det er ikke mye å hente, sier advokat Eike.

Foreløpig vet bobestyrer ingenting om fordringer og krav. Han skal ha møte med de utenlandske styremedlemmene. Cyril Dufau-Sansot, som er konsernsjef i Hy2Gen AG, står oppført som styreleder i Perison AS. I styret sitter også Uwe Bratfisch, Bernd Christian Hübner og Per-Christian Eder.

Bostyrerapporten kan ventes å foreligge i begynnelsen av september.

Fire ansatte mister jobben

Rainer Speth fratrådte som daglig leder i Norsk H2 i februar. Han har 5 prosent eierandel i hydrogenselskapet. Norsk H2 hadde fire ansatte. To av disse var ansatt på fulltid, to på deltid. Ingen skal ha fått lønn siden desember.

– Jeg har ikke mer informasjon enn alle andre. Det er styret og den største eieren som har tatt beslutningen om å levere selskapet til oppbud. Men jeg har ventet på at de skal gjøre dette, og har stevnet de for retten og ønsker derfor ikke å uttale meg, sier Speth, som opplyser at rettssaken er berammet i januar.

Ifølge NRK Rogaland er det nå Thor Magnus Rovik som leder arbeidet til det tyske selskapet Hy2gen med å få etablert hydrogenfabrikken på Jelsa. Aftenbladet har ikke klart å komme i kontakt med Rovik.

Suldal kommune har bevilget 500.000 kroner til hydrogenselskapet fra Ulla Førre Næringsfond, ifølge fungerende ordfører Kari Vaage Gjuvsland (Ap).

– Vi har fått orientering om at selskapet har gått konkurs, men jeg vet veldig lite utover det, sier hun.

– Er det slik at Hy2Gen satser videre på Jelsa gjennom moderselskapet?

– Vi har hørt nyss om det, men dette vet jeg lite om og kan ikke svare, sier Kari Vaage Gjuvsland.

Tønnefabrikken eies av skipsreder Trygve Seglem fra Haugesund, som er hovedeier og leder i Knutsen OAS Shipping. Han eier via selskapet Jelsa Hall, som igjen eies av TS Industri Invest, hvor finansdirektør i Knutsen OAS Shipping, Geir Tore Henriksen, er kontaktperson.

– Vi har ikke fått oppgjør for alt de skylder oss, men det er ikke store beløp, sier Henriksen, som avviser at de har vært i kontakt med Hy2Gen om videre drift.