Regjeringen bruker knapt 244 milliarder oljekroner på statsbudsjettet 2020 til formål på fastlandet.

Pengene kommer ikke av seg selv. Snaut 15 mil unna Melkøya, dypt nede på havbunnen og usynlig fra havoverflaten, ligger plattformen. I grovt dimensjonerte rør presses gassen inn til landanlegget. Der blir den gjort flytende før den skipes ut i verden.

Ute i verden bidrar bruken av gassen fra Melkøya til verdens klimautslipp. Den globale klimautfordringen er et stort tema i verdenspolitikken, i norsk politikk og i statsbudsjettet.

Gir mange jobber på land

Men oljen gir ikke bare inntekter til staten. Den gir arbeid til titusenvis over hele landet.

I forrige uke la NHO frem nye prognoser for norsk økonomi. Der viser tall sammenstilt fra Statistisk sentralbyrå at nær 100.000 personer jobber i og rundt oljen.

I år er veksten i oljeinvesteringene svært høy. Det går for fullt på Vestlandet. Men de neste to årene går det gradvis brattere nedover igjen, ifølge departementets anslag.

Mange vil avvikle oljen

Miljøbevegelsen og noen politiske partier vil på høyst ulike måter og innenfor ulike tidshorisonter avslutte norsk oljevirksomhet.

Budskapet er at Norge ikke skal bidra til verdens klimautslipp gjennom å selge olje og gass. I tillegg er virksomheten en stor kilde til norske utslipp. Den sto i fjor for 27 prosent av Norges utslipp av klimagasser.

Finansminister Jensen liker ikke forslagene.

– Det å skulle skru av denne produksjonen nå, over natten, ville få dramatiske konsekvenser. Det er utrolig mange mennesker som er sysselsatt i denne næringen over det ganske land, eller tilknyttet den indirekte, sier hun.

Stolt av gassjobben

Mauseth er født og oppvokst i Hammerfest. Er det én ting hun ikke vil ha på seg, er det at hun ikke bryr seg om miljøet.

– Når jeg møter mennesker som vet jeg jobber i oljebransjen, spør de om jeg føler at jeg er med på å ødelegge kloden. Da blir jeg oppgitt. Folk tror det er en skitten bransje, men norsk olje- og gassindustri har et lavere CO₂-avtrykk enn andre land, sier hun.

Mauseth er tillitsvalgt for Industri energi, men uttaler seg som arbeidstaker. Hun syns folk skal være stolte over at de jobber i olje- og gassindustrien.

– De bidrar til veldig mye positivt både til Norge og resten av verden. Jeg håper det blir synliggjort at det er oljepenger som brukes til klimatiltak, sier Mauseth.