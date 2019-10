Mye har gått rett vei for Fjordkraft etter børsnoteringen i mars i fjor.

Antall strømkunder har økt og salget av mobilabonnementer har økt.

Ifølge en melding fra selskapet onsdag har Fjordkraft styrket posisjonen som landets største mobiloperatør uten eget nett. Ved utgangen av tredje kvartal hadde Fjordkraft Mobil 92.271 abonnenter.

Totalt hadde konsernet 651.488 strømleveranser ved utgangen av tredje kvartal 2019. Det er en økning på 21.679 strømleveranser sammenliknet med utgangen av tredje kvartal 2018.

I fem kvartaler på rad har selskapet rapportert resultatvekst. I andre kvartal var driftsresultatet 98,4 millioner kroner. Det er økning på 26 prosent fra samme periode foregående år.

Verdi: 5,3 milliarder kroner

Onsdag priset Oslo Børs selskapet til i overkant av 5,3 milliarder kroner.

Nordea-forvalter Robert Næss har nå plassert Fjordkraft-aksjen i et nytt fond med kun norske bærekraftige selskaper i porteføljen.

Fondet «Nordea Norwegian Stars» består av 20 norske selskaper som regnes som grønne.

Næss sier Fjordkraft har fått innpass først og fremst fordi de er flinke.

– De leverer gode økonomiske resultater, fokuserer på bærekraft og jobber for en klimanøytral verdikjede. Fjordkraftaksjen er i dag ikke veldig billig, men heller ikke for dyr. Vi ser at mange grønne aksjer har steget bra, sier Næss.

Også ABG Sundal Collier har ifølge Finansavisen kjøpsanbefaling på Fjordkraft, og det såkalte kursmålet har økt fra 50 til 56 kroner. Onsdag lå aksjen på 50,90, men som kjent er historisk avkastning ingen garanti for at aksjen vil stige videre.

Gir klimaløfte

Konsernsjef Rolf Barmen vil ikke kommentere Fjordkrafts utvikling på Oslo Børs, men er fornøyd med selskapets økonomiske utvikling.

– Kilimanjaro-initiativ er vårt klimaløfte, der vi lover at våre leverandører skal være klimanøytrale. Det har vært viktig for oss. Vi er glade for at også andre selskaper har fulgt etter, blant andre Sparebanken Vest og Fana Sparebank. Fjordkraft ønsker å være et eksempel til etterfølgelse. Klimanøytralitet er et konkurransefortrinn, sier Barmen.

– Men det er jo lett for en bedrift som lever av ren norsk vannkraft å være klimanøytral?

– Det er rett, men også alle våre leverandører forplikter seg til å være klimanøytrale. Vi kjøper inn tjenester for 350 millioner kroner i året. Det gir oss en betydelig innkjøpsmakt, sier Barmen.

Vil kjøpe mer

– Hva skjer da med strømprisene kundene må betale?

– Det er ikke lett å si. Inntil for to år siden hadde vi veldig lave strømpriser. Så fikk vi et løft, blant annet fordi politikerne i Europa lyktes med CO₂-prising som klimatiltak. Hva som skjer videre, vet vi ikke – det er vanskelige å spå.

– Hva er Fjordkrafts videre vekstambisjoner?

– Innen utgangen av 2020 er målet 125.000 mobilkunder. Der er vi på god vei. Vi har ambisjoner om 875.000 strømkunder, mens vi nå har 650.000 kunder. Vi har nylig kjøpt Vesterålskraft Strøm AS, og har fokus på flere oppkjøp. Men er avhengige av at noen vil selge, sier Barmen.