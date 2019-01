Hywind Demo ble plassert i havet vest av Karmøy i 2009, og byggingen kostet nær 400 millioner kroner, hvorav 59 millioner var bidrag fra Enova. Prisen på vindmølla er konfidensiell, men gründer og eier av Unitech, Bernt Hellesø, kaller den rimelig og fornuftig, skriver Teknisk Ukeblad.

Vindmøllas konstruksjon veier totalt 5.300 tonn, og turbinen har en kapasitet på 2,3 megawatt som årlig kan forsyne 400 husstander med strøm. Unitech får med kjøpet blant annet muligheten til å teste ut nye høyspentkabler.

– Dessuten vil kabelen som nå ligger mellom Hywind-mølla og landfallet på Sandve i Karmøy, ha kapasitet til økt strømproduksjon. Dermed vil vi invitere flere aktører som kan teste ut andre typer flytende havvindmøller og annen teknologi. Vi ønsker å tilrettelegge dette området til beste for flere aktører som vil utvikle teknologi innen fornybar energiproduksjon til havs, sier Hellesø.

Han regner med at Hywind vil produsere strøm i minst ti år til. Unitech har også planer om å bygge en base for sammenstilling av flytende havvindmøller av typen Hywind i Tømmervika på Stord. Det er her Hywind Demo til sist vil bli demontert.