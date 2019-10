I dag har Equinor 50 prosent eierandel i vindparken som ligger i den tyske delen av Østersjøen.

Nå har selskapet inngått en avtale om å selge 25 prosent for et samlet vederlag på om lag 500 millioner euro, tilsvarende om lag 5 milliarder norske kroner til fond håndtert av Credit Suisse Energy Infrastructure AG. Det opplyser selskapet i en melding torsdag.

Etter transaksjonen vil Equinor beholde en eierandel på 25 prosent.

Det er RWE Renewables som er operatør for vindparken, og selskapet har en eierandel på 50 prosent.

Arkona har en kapasitet på 385 megawatt og kan levere kraft til 400.000 tyske husholdninger.

– Nedsalget viser Equinors evne til å skape verdier fra utviklingen av havvindprosjekter. Aktiv porteføljeforvaltning gjennom prosjekters levetid er en viktig del av vår havvindstrategi. Arkona ble levert på tid og under budsjett, og har vist gode resultater siden vindparkens oppstart. Nå er prosjektet kommet over i driftsfasen og utbyggingsrisikoen er fjernet, og vi er da glade for å ønske Credit Suisse Energy Infrastructure Partners velkommen som samarbeidspartner, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor.

Equinor gikk inn som eier i Arkona-prosjektet i april 2016.

Sluttføring av transaksjonen forutsetter godkjenning av myndighetene og forventes å finne sted senere i 4. kvartal 2019, opplyser Equinor.