Equinor har signert en intensjonsavtale med China Power International Holding om å samarbeide om havvind i Kina og Europa.

Avtalen åpner også for et eventuelt utvidet samarbeid, skriver selskapet i en pressemelding.

Kina vil bli størst på havvind

– Kina øker raskt bruken av fornybare energikilder og naturgass. Landet satser for fullt på å bli verdens største marked for havvind innen 2030. Som en stor aktør innen havvind ser Equinor frem til å samarbeide med CPIH om å utvikle havvind, sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim, i meldingen.

Administrerende direktør for CPIG, Jua Tian, sier selskapets strategi er å bli en ledende leverandør av energi globalt.

– Viktig for å stanse kullkraft

Per Kristian Sbertoli, fagansvarlig finans i ZERO, mener avtalen åpner muligheter for at Equinor kan bli en viktig aktør innen havving i markedet med store energibehov.

– Havvind kan bli en av de viktige løsningene for å nå målet om å stanse byggingen av ny kullkraft allerede neste år, slik FNs generalsekretær ba om denne uken, sier Sbertoli.

Han mener at de rike landene må drive teknologien fremover for å få prisene ned, hvis flytende havvind skal være det mest aktuelle energiprosjektet i flere av de interessant markedene.

– Kina er et av en rekke land i Asia som i dag fortsatt bygger ny kullkraft, men som nå åpnes for større satsing på havvind. Her kan Equinor og andre norske selskaper tjene gode penger, samtidig som de vil spille en viktig rolle i klimaarbeidet, sier han

Langsiktig samarbeid

– Intensjonsavtalen mellom CPIH og Equinor er et stort steg videre for begge selskaper inn i nye markeder for fornybare energikilder og mot et langsiktig strategisk samarbeid. Vi er overbevist om at samarbeidet mellom CPIH og Equinor i Kina og Europa vil tilføre bransjen omfattende erfaring, kunnskap og ekspertise, sier Tian.

Intensjonsavtalen ble undertegnet i Beijing onsdag.