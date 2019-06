Denne uken kom meldingen om at regjeringen vil åpne «Utsira nord» for kraftproduksjon fra flytende havvindturbiner. Perfekt timing for ingeniøren fra Randaberg og arbeidsgiveren Rosenberg verft.

De siste årene har de jobbet med et helt nytt konsept for flytende havvind.

Den kraftige oljenedturen som startet høsten 2014, satte for alvor fart i planene om å ha nye bein å stå på for industrien. Høsten 2015 gjorde Rosenberg-ingeniør Einar Sundal tanker om til skisser på tegnebrettet. Han har klokkertro på løsningen han har tatt patent på.

– Konstruksjonen ligger som et teppe som flyter jevnt på havoverflaten selv om det er bølger på over 20 meter, forklarer Einar Sundal til Aftenbladet.

Modellen han bygget hjemme i garasjen ble heldigvis aldri kastet. Nå står den igjen midt i hagen i Viste Hageby der de første testene ble gjort.

To år er gått siden Sundal laget et provisorisk basseng av presenninger og fylte det med vann. En og annen nabo stakk hode fram og lurte på hva det var. Sundal satte modellen med vindturbiner oppi bassenget og dro i presenningen for å simulere bølger. Spennende, var de enige om.

Men best av alt. Hjemmetesten ga den erfarne plattformdesigneren de svarene han ville ha. Dette var noe han ville gå videre med.

Kuber lenkes sammen

Hele havvindstrukturen består av kuber på 30 ganger 30 meter som settes sammen i lenker. For prototypen har Sundal tatt utgangspunkt i at strukturen er 420 meter lang og 240 meter bred med ni vindturbiner per struktur.

Modellen i hagen er laget ved hjelp av tradisjonell hesjetråd, ståltråd og pontonger, eller med andre ord flyteelementer, i skumgummi. Skalaen er 1:200, forteller Rosenberg-ingeniøren.

Systemet har fått navnet Flexifloat. Løsningen er helt ulik de rådende løsningene på feltet hvor de dominerende retningene er at turbinene monteres offshore en og en. Sundal har laget en rektangulær, sterk og fleksibel ramme som kan bære ni turbiner. Tanken er at hele innretningen skal kunne produseres for eksempel på Rosenberg, monteres ferdig og slepes ut i havet.

Olje alene for usikkert

Sundal selv har vært initiativtaker. Som så mange andre, innså også han at utelukkende satsing på olje og gass framover ville være svært sårbart for en leverandørindustri som trengte nye områder å tenke butikk på.

Industrien hadde behov for flere bein å stå på og ikke utelukkende være avhengige av oljeprisens opp- og nedturer.

Sundal har lang erfaring med design og layout av plattformdekk til oljeindustrien. Der har han lært å jakte på nye og bedre løsninger.

Et av de store ankepunktene til flytende havvind er de høye kostnadene. Sundal begynte derfor å se på hva som må til for å få ned kostnadene og gjøre flytende havvind mer aktuelt som utbyggingsløsninger.

Han landet på en løsning med seks turbintårn per struktur. Med 9 vindturbiner (3 twin rotor turbiner) plassert på en struktur, blir også vedlikeholdsarbeidet enklere enn å farte fra en vindturbin til den neste. Bruken av stål går også betydelig ned, slik at vekten per vindturbin reduseres sammenlignet med andre konsepter på markedet som bygger på prinsippet om enkeltvise vindturbiner etter mønster fra de bunnfaste havvindinnretningene.

Vekt redusert

Mens flexifloat har en vekt på vel 5700 tonn per struktur med ni vindturbiner, har enkeltvise turbiner typisk 3500 tonn per vindmodul. Når vekten går ned, går bruken av stål ned og dermed også kostnadene. Også bruken av ankere er redusert, mens andre konsept på markedet krever tre anker per vindturbin, trenger Flexifloat-systemet seks ankere per innretning.

I store trekk har Einar Sundal utviklet konseptet i egen regi, men noe samarbeid har det vært; høsten 2016 ble det inngått et samarbeid med Validé på Ullandhaug innen forretningsutviklingen. I 2018 inngikk han et formelt samarbeid med arbeidsgiver Rosenberg Worley om konseptet.

Finansielt har prosjektet også blitt støttet av innovasjon Norge og VRI Rogaland (Virkemidler for regional innovasjon, underlagt fylkeskommunen).

– Dette er absolutt noe jeg har stor tro på. Fra vi startet har utviklingen bare gått en vei. Kostnader er redusert og effekten er gått opp. Vi har ikke møtt på noen store hindre underveis, sier Sundal.

Lavere utbyggingskostnader

Konseptet har også samarbeidet med Danmarks Tekniske Universitets avdeling for vindenergi i Roskilde, og nå venter også en omfattende laboratorietest hos Sintef i Trondheim før den videre veien planlegges. Går ting som Sundal og Rosenberg håper, ligger det an til bygging og utskiping av et pilotprosjekt i perioden mellom 2021 og 2024.

– Vi har en vei å gå før dette er oppe og går, men dersom dette viser seg å fungere og samtidig er noe markedet vil vi kunne stå for prosjektering og bygging. Her er det også store muligheter for eksport, sier Ivar Sløveren, markedsdirektør hos Rosenberg Worley.

Det er tidlig å si hva prisen for en eventuell Flexifloat-utbygging vil ligge på. Men Einar Sundal har per nå et anslag på rundt 680 millioner kroner for et ferdig produkt. I tillegg kommer installasjonskostnader og kostnader for nettilkobling.

– Uten at vi skal sammenligne for mye med andre prosjekt, så ligger utbyggingskostnadene på godt under halvparten av andre løsninger. Konseptet er også rimeligere enn de tradisjonelle utbyggingsløsningene for bunnfast havvind, sier oppfinner Einar Sundal.

– Hvor sikker er du?

– Jeg er veldig sikker. Vi har gjort en god del simulering i Danmark og det har gitt resultater som forventet, sier Sundal med et smil.