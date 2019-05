BKK fikk en konsernresultat for første kvartal i 2019 på 611 millioner kroner. Dette er 275 millioner lavere enn resultatet i samme periode i fjor, skriver selskapet i sin kvartalsrapport.

Hovedårsaken til det lavere resultatet ligger i en ekstraordinær gevinst fra et salg av aksjer i Fjordkraft i 2018.

Konsernets driftsinntekter var i første kvartal på 1,711 mrd. kroner, mens det i første kvartal av 2018 var på 1,414 milliarder. Driftsresultat før ned- og avskrivninger (EBITDA) endte på 1,032 mrd. kroner, som er opp 250 millioner kroner fra perioden i fjor.

– Resultatet er godt og gir oss kraft til å satse videre på utviklingen av en enda mer bærekraftig infrastruktur og energiforsyning, sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland.

Lavere kraftproduksjon og økte kraftpriser

Energikonsernet med hovedkontor i Bergen dro god nytte av høyere kraftpriser i perioden. Den såkalte områdeprisen var på 48 euro per megawatt-time, mens den i samme periode for et år siden var på 37 euro per megawatt-time.

Dette tilsvarer en prisøkning på nesten tredve prosent.

Samtidig oppnådde ikke selskapet like stor kraftproduksjon som i fjor, og fikk ikke hentet ut potensialet av de økte strømprisene. Vannkraftproduksjonen var 14 prosent lavere sammenlignet med første kvartal i 2018, skriver selskapet.

– God innsats fra våre ansatte medvirker i høy grad til å sikre effektiv drift og bedret lønnsomhet. Slik styrkes også BKKs posisjon til å gripe de mulighetene som vil komme fremover, sier Hilland i meldingen.

Lønnsomt klimaansvar

– Vi som produserer fornybar kraft må spille på lag med næringer som trenger hjelp til å gå over til en mer bærekraftig energiforsyning. Vi samarbeider blant annet med oppdrettsnæringen for å finne gode løsninger for å kunne erstatte diesel med fornybar energi, sier Hilland.

I midten av november i 2018 vedtok BKK-styret en ny konsernstrategi som innebærer at konsernet skal investere flere milliarder i elektrifisering.

– Totalt vil det koste Norge rundt ti milliarder kroner å få omstillingen fra fossil til fornybar energi. Jeg vil ikke være mer spesifikk, men en del av disse milliardene vil vi gå inn med. Vi har som mål å bli det største selskapet i landet på elektrifisering, sa Hilland i november i fjor.

Selskapet har flere prosjekter som skal sørge for økt bruk av fornybar kraft i bransjer hvor man tradisjonelt har brukt fossile energikilder.

Blant annet bygger selskapet Plug AS, som eies av BKK og Bergen Havn, det som blir Europas største landstrømsanlegg for cruiseskip. Prosjektet har fått femti millioner kroner i støtte fra Enova, og skal stå ferdig i 2020.

Neste steg er å gjøre det samme i Ålesund.

– Nå har vi også søkt Enova om støtte til landstrømsanlegg i Ålesund i samarbeid med Ålesund Havn. Å tilby landstrøm til cruise gir store utslippsreduksjoner og er et viktig signal om at Norge ønsker en utslippsfri skipsfart, sier Hilland.