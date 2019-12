Planen er å erstatte gassturbiner på oljeplattformene med strøm fra Samnanger i Hordaland. Blir prosjektet gjennomført fullt ut, kan det gi et utslippskutt på i underkant av 5 millioner tonn CO2 per år, ifølge initiativtakerne. Det tilsvarer ca 35 prosent av olje- og gassindustriens totale utslipp.

BKK og Capeomega har etablert et fellesselskap, Serene Onshore. Fredag vil dette selskapet levere en forhåndsmelding på en søknad om konsesjon for kraftforsyning til knutepunkteti nordlige Nordsjø. Serene, som den foreslåtte løsningen blir kalt, består av kabel med stor kapasitet som fra Samnanger til et knutepunkt i den nordlige delen av Nordsjøen. Herfra skal det trekkes kabler til olje- og gassinstallasjonene.

Fakta Forlenge Lukke BKK er Vestlandets største kraftselskap. Det er 43,44 prosent eid av Statkraft og 37,75 prosent eid av Bergen kommune. Resten er fordelt mellom en rekke kommuner i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Cape Omega eier 16 prosent av det norske gassrørsystemet Gassled, rundt 18 prosent av gassbehandlingsanlegget på Nyhamna, 33 prosent av gassrøret Polarled. I tillegg har selskapet eierandeler i feltene Brynhild, Oselvar og Enoch.

Kostnadene er beregnet til 11 milliarder i første fase, og henholdsvis 7 og 8 milliarder i andre og tredje fase. Planen er at Capeomega vil stå for investeringene i infrastrukturen offshore, mens BKK blir med på eiersiden i anlegget på land.

– Vi vil være interessert i å ta eneierandel i prosjeket på inntil 50 prosent, sier Gisle Eriksen, administrerende direktør i Capeomega, til Sysla.

Kan være i gang i 2024

– Elektrifisering gir raske og store kutt i klimagassutslipp sier Jannicke Hilland, konsernsjef i BKK , i en pressemelding. BKK har som ambisjon å bli størst i Norge på elektrifisering. Flere operatører har allerede planer om å forsyne oljeplattformene med strøm fra land, og ifølge Hilland er de i gang med å diskutere ulike muligheter med dem.

Ifølge Gisle Eriksen har Capeomega og BKK jobbet sammen om Serene-prosjektet i et års tid. Vinner de fram med sin løsning, kan første fase av prosjektet være i gang i 2024.

Bergensbaserte Capeomega kjøpte seg nettopp kraftig opp i Gassled, som er «hovedrørsystemet» mellom norsk sokkel og kontinentet. Handelen gjorde selskapet til den klart største private aktøren i norsk gass-infrastruktur.

Capeomega ble startet opp i 2014. Stavanger-baserte oppkjøpselskapet HitecVision hadde troen og gikk inn med kapital. I april i år gikk siddisene ut og et sveitsisk investeringsselskap kom inn. Da ble Capeomega solgt fra HitecVision til Partners Group for hele 12 milliarder kroner.

Med steinrike sveitsere på eiersiden skorter det ikke på finansieringen:

– Hvis prosjektene er riktige, har vi muskler til å kjøpe. Det er ingenting som vil være for stort til at vi kan se på det, har Lars JørgenPamer i Capeomega tidligere uttalt til Sysla.