Selskapet har utviklet teknologi for produksjon av flytende drivstoff av biomasse. Råstoffet som benyttes i produksjonen, er fast trevirke som blant annet flis og sagspon.

For å finansiere utviklingen har Avinor forpliktet seg til å kjøpe drivstoff som skal produseres i anlegget for til sammen 8 millioner kroner. Anlegget som skal bygges, vil bli plassert sentralt på Østlandet.

Avinor, som eier og driver de fleste flyplassene i Norge, mener at biodrivstoff er viktig dersom flytrafikken skal bli mer klimavennlig.

– Jet biofuel er avgjørende for å redusere klimagassutslippene fra luftfarten. Etableringen av et pilotanlegg er et viktig steg mot produksjon av bærekraftig jet biofuel i Norge, sier konserndirektør Margrethe Snekkerbakken i Avinor i en pressemelding.