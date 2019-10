Aker Solutions har sammen med EDP Renewables kjøpt en “vesentlig andel” i utviklingsselskapet Korea Floating Wind Power, eller KFWind i kort.

Det skriver selskapet i en pressemelding fredag.

Les også: Tror norsk offshore har undervurdert vind

Aker Solutions kjøper andelen fra WindPower Korea, som forblir minoritetseier. Selskapet Principle Power har vært viktig i å bygge opp prosjektporteføljen for KFWind, og vil bidra med fundamentteknologi i prosjektet.

Signert intensjonsavtale

KFWind signerte en intenasjonsavtale med byen Ulsan i januar, for samarbeid om utviklingen av flytende vindprosjekter og å støtte den industrielle utviklingen av Ulsan-regionen slik at den kan tjene som en produksjonshub for offshore vindkraft både til det koreanske markedet og resten av verden.

Les også: Equinor barberer kostnadene i UK

Konsortiet har en ambisjon om å utvikle en en flytende vindfarm på 500 megawatt.

“Vindfarmen vil bruke den ledende WindFloat-teknologien, som tillater installasjon av flytende plattformer på dypt vann der det tidligere ikke har vært tilgjengelig, og hvor de beste vindressursene i Korea kan høstes”, heter det i meldingen.

Vil bli topp fem på vindkraft

Vindfarmen vil inkluderes i EDP sitt joint venture med Engie, som har som mål å bli en av de fem største selskapene for offshore vindenergi i verden. JV-et har nå 1,5 GW kapasitet under bygging, og videre 4 GW i pipeline.

Les også: Aker Solutions med omsetningsvekst femte kvartal på rad

Havnasjonen Norge har alle forutsetninger for å bli gode på havvind. Men er vi for sent ute? Hør Sysla-podkasten Det vi lever av.