Equinor skal bygge mellom 60 og 80 vindturbiner utenfor New York. Her fra havvindparken Arkona i den tyske delen av Østersjøen. Foto: Ole Berthelsen/NTB Scanpix

Equinor vant gigantisk havvindkontrakt til 25 milliarder

Equinor har fått en kontrakt om å bygge en vindturbinpark til havs i New York. Den skal levere strøm til en halv million husstander i den amerikanske storbyen.

NTB

Publisert Published on 18.07.2019 20:42

Nyheten ble sluppet torsdag kveld og meldt av VG og NRK.

– Alt er jo stort i New York! Vi er stolte av at vi skal levere fornybar energi til minst en halv million familier i New York, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for nye energiløsninger i Equinor, til VG.

– Vi skal bygge mellom 60 og 80 vindturbiner, hver av dem opp mot 250 meter høye. Det er dobbelt så høyt som Oslo Plaza, og ikke langt unna tre ganger så høyt som Frihetsgudinnen. Vi forventer å investere i størrelsesorden 25 milliarder kroner i dette prosjektet, fortsetter han.

Ifølge NRK har Equinor foreslått å bygge turbinene på et område utenfor Long Island.

– Prosjektet vil bli det største havvindprosjektet under kontrakt i vår portefølje. Vi ser fram til å utvikle Empire Wind sammen med lokale myndigheter, lokalsamfunnene og industrien i USA, sier Eitrheim til kanalen.