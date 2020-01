Astrid Skarheim Onsum i Aker Solutions mener Norge kan bli en betydelig aktør innenfor flytende havvind – men det haster. Foto: Jon Ingemundsen

– Nå går toget for flytende havvind

Mulighetsrommet er kort, og det er helt avgjørende at Norge får et hjemmemarked for havvind for at landet skal bli en internasjonal og ledende aktør på dette området, mener havvindlederen i Aker Solutions.

Tor Gunnar Tollaksen/Stavanger Aftenblad

14.01.2020

På Sola-møtet mandag forsøkte Astrid Skarheim Onsum, leder for havvind i Aker Solutions, å svare på om havvind kan bli et industrielt eventyr for Norge.

Svaret er ja, men at det haster. Tidsvinduet Norge har for å få på plass de nødvendige rammeverkene til å bygge ut flytende havvind, er på mellom ett til tre år. Onsum er klar på at toget går nå og at nødvendige reguleringer må være på plass i løpet av året.

Avgjørende med hjemmemarked

Nettopp dette med hjemmemarked for havvind mener Onsum er helt avgjørende for at Norge skal kunne henge med og gjøre industri ut av flytende havvindprosjekter.

– Fordi Norge ikke har noe hjemmemarkedet for bunnfast havvind, gikk det toget for mellom 10 og 15 år siden. Her kan vi ikke lenger ta en ledende posisjon fordi vi ikke utviklet noe hjemmemarked. Det har vi fortsatt mulighet til innenfor flytende havvind, påpeker Onsum.

Hun understreker at Norge nå har en unik anledning til å utvide begrepet «energinasjonen Norge», men at dette blir mye tyngre uten et hjemmemarked drive fram prosjekter innenfor flytende havvind.

Som Aftenbladet skrev mandag er Aibel i full gang med omstillingen og har blitt en aktør innenfor bunnfast havvind. Eget verft i Thailand og tett samarbeid med ABB har bidratt til at Aibel har blitt internasjonalt konkurransedyktige.

– Men hva med framtidige industriarbeidsplasser i Norge?

– Verdiskapingen er langt mindre innenfor vindkraft enn olje og gass i Norge. Vårt fortrinn for at vi kan være med på produksjonssiden er at vi har eget verft i Thailand, sier Aibel-direktør Mads Andersen til Aftenbladet.

– Vesentlig mindre aktivitet

For en av hovedutfordringene når vi snakker om vindkraft og muligheter for norske verft og leverandører, er at olje og gass er så lukrativt at vindkraft ikke kan måle seg med antall arbeidsplasser.

– Særlig på produksjonssiden vil aktiviteten hos norske verft være vesentlig mindre for havvind enn olje og gass. Generelt i et norsk perspektiv vil det være krevende å erstatte havvind med olje og gass.

– Havvind kan bidra til å erstatte noe av dette, men på langt nær alt. Selv om prosjektene er like krevende og komplekse innenfor havvind som olje og gass, er selve produksjonen mindre avansert og billigere i utlandet. Her kan derfor ikke norske verft ta en stor rolle på kort sikt, sier Andersen.

Uten nye store utbygginger på gang, gjelder det å konkurrere om modifikasjonsoppdrag for oljeindustrien her hjemme. Internasjonalt ser Andersen også muligheter innenfor produksjon av FPSO-er, flytende produksjonsskip, på dypt havvann.

Men samtidig må omstillingen fortsette for å bli med på kappløpet innenfor havvind. Her understreker Mads Andersen at Det internasjonale energibyrået, IEA, anslår betydelig vekst innenfor europeisk havvind fram mot 2040.

– Jeg ser likevel ikke for meg at vi bygger omformerplattformer i Norge, men utstyrer dem med komplisert teknologi og elektronikk. For Aibel som selskap ser jeg, selv med nedgang i olje og gass de neste årene, positivt på framtiden, nettopp på grunn av at vi er kommet så langt med omstillingen, sier Andersen.

– Kan ta ledende rolle

Når Aibel-direktør Mads Andersen sier til Aftenbladet at det er begrenset med arbeid for norske verft når det gjelder havvindprosjekter, dreier dette seg om bunnfast havvindindustri.

Men fortsatt kan helt andre dører åpne seg på dette området når det gjelder flytende havvind, ifølge Astrid Skarheim Onsum i Aker Solutions. Forskjellen er at for flytende havvind kan norsk industri fortsatt ta en ledende rolle, noe den ikke lenger kan på bunnfast havvind, hvor det store utviklingstoget har gått.

– Men hva med arbeidsplasser, kan norsk industri erstatte olje- og gassarbeidsplasser med havvind?

– En til en vil dette bli vanskelig. Men i framtiden tror jeg du vil se bedrifter som jobber mer på kryss og tvers av næringer, både innenfor olje og gass, havvind og akvakultur, sier Onsum.