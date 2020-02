Solcellepanelet på fyrlykta Karken på Sørøya i Finnmark er stjålet. Bare opphenget står igjen. Foto: Kystverket / NTB scanpix

Stjal solcellepanel – fyrlykt i Finnmark gikk i svart

Tilsynslaget i Kystverket fikk melding om at fyrlykta Karken på Sørøya i Finnmark var ute av drift. Det viste seg at solcellepanelet var stjålet.

NTB

Publisert Published on 15.02.2020 12:37

– Tyver har rett og slett skrudd ned hele panelet og klippet kablene, forteller regiondirektør Jan Morten Hansen i Kystverket Troms og Finnmark.

Fyrlykta Karken inngår i merkingen for leia mellom Loppa og Sørøysundet i Finnmark. Den er et viktig sjømerke for trafikken mellom Hammerfest, Hasvik, hele Sørøya og Loppa. På ett år skjer det om lag 4.300 passeringer forbi den.

Tyveriet har trolig skjedd i løpet av den siste måneden.

– Tyveri og hærverk på slike navigasjonsinstallasjoner er heldigvis ikke noe vi opplever ofte. Det er trist at noen stjeler utstyr som vi bruker til å forebygge ulykker til sjøs, sier Hansen.

Regiondirektøren legger til at Kystverkets solcellepaneler er tilpasset Kystverkets installasjoner.

– De er ikke av en type med høy effekt, så det vil ikke være et lønnsomt tyveritokt å stjele dem, sier han.

Kystverket eier og drifter rundt 21.000 sjømerker med og uten lys langs kysten vår.

