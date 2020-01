Equinor-sjef Eldar Sætre tok statsminister Erna Solberg (H) med ut i en supplybåt og viste henne selskapets nye havvindprosjekt Empire Wind i september i fjor. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Venter havvind-revolusjon i USA

Rystad Energy venter at de samlede investeringene i havvind utenfor den amerikanske kysten vil overgå investeringene i offshore olje og gass innen fem år.

Publisert Published on 22.01.2020 12:41

Den installerte havvind-kapasiteten utenfor kysten av USA kan nå 20 gigawatt (GW) innen 2030, med investeringer på over 15 milliarder dollar per år fra midten av 2020-tallet. Det tror analysehuset Rystad Energy.

Dermed kan investeringene i havvind overgå investeringene i olje- og gassutvinning til havs i USA, noe Rystad kaller “en virkelig bemerkelsesverdig utvikling”.

Olje- og gassinvesteringene ventes til 14,8 milliarder dollar i perioden mellom 2020 og 2025.

Foreløpig er det sanksjonert 6 GW med havvind, som vil kreve samlede investeringer på mer enn 20 milliarder dollar over de neste fem årene, sier Tim Bjerkelund, leder for Rystads konsulentvirksomhet i New York.

– Antar vi støtte fra regulerende myndigheter, vil mange flere prosjekter bli sanksjonert de kommende årene, og vi venter å se tidlige investeringer i sektoren på over 15 milliarder dollar innen midten av tiåret, sier Bjerkelund.

– Det vil signalisere en energirevolusjon, som offshore-leverandører burde merke seg, sier han.

Ifølge amerikanske Energy Information Administration, som er en del av statistikkmyndighetene i landet, er det et potensial for 7200 terrawatt-timer havvind i USA. Dersom alt dette skulle utnyttes ville det tilsvare hundrevis av prosjekter lik de som allerede er sanksjonert, som hver krever investeringer på rundt tre milliarder dollar.

Equinor har tidligere uttalt at de ser store muligheter for havvind i USA. I fjor sommer ble selskapet tildelt Empire Wind-prosjektet, som vil bestå av investeringer på rundt tre milliarder dollar og var New Yorks første store havvind-auksjon.

Nylig fikk selskapet tildelt en havvind-lisens utenfor Massachusetts. Nå ligger et bud inne for å levere vindkraft til New Jersey.

– Vi ser at det er store muligheter for både bunnfast og flytende havvind utenfor kysten av USA, uttalte pressekontakt Elin Isaksen til Aftenbladet for et par uker siden.

