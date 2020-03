Nel-sjef Jon André Løkke, her ved en tidligere anledning. Arkivfoto: Tore Meek / NTB scanpix More

Nel med rekordomsetning i fjerde kvartal

Samtidig fortsetter underskuddet å øke for hydrogenselskapet.

Publisert Published on 05.03.2020 08:20

I kvartalsrapporten som ble lagt frem av hydrogenselskapet torsdag, melder Nel om tidenes høyeste omsetning i fjerde kvartal.

I perioden omsatte selskapet for 175,9 millioner kroner, en økning fra 124,9 millioner i 2018.

Samtidig endte driftsresultatet på minus 63,4 millioner kroner.

Til tross for rekordomsetning, leverte selskapet et resultat før skatt på minus 95,1 millioner kroner, noe som er det største kvartalsunderskuddet for Nel hittil.

For 2019 samlet sett endte underskuddet på 269,7 millioner kroner, mot 188,8 millioner kroner i 2018.

Større ordrebok

– For å opprettholde og styrke vår ledende posisjon i et voksende marked vil Nel akselerere investeringer i organisasjonen og teknologi i tiden fremover. Sammen med gode markedsutsikter gir dette et solid fundament for 2020 og fremover, sier Nel-sjef Jon André Løkke i en melding.

I perioden vokste ordreboken med 46 prosent til 512,6 millioner kroner, og selskapet har nå en kontantbeholdning på 1,3 milliarder kroner etter at det i januar ble tilført 846 millioner kroner gjennom en kapitalinnhenting.

I rapporten skriver Nel at hydrogenmarkedet er ventet å vokse betraktelig, og at fornybar hydrogen er i ferd med å utkonkurrere fossil hydrogen.

Løkke påpeker at det er positive utsikter for hydrogen, særlig innen transportsektoren og tungtransport, og sier at selskapet er i en god posisjon for å tjene på denne utviklingen.

Onsdag ble det også kjent at hydrogenselskapet inngår en samarbeidsavtale med Kværner for å utvikle større og standardiserte produksjonsenheter for hydrogen.