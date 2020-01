Konernsjef Geir Bjørkeli i Corvus Energu. Foto: Adrian Søgnen

Batterifabrikk venter økt omsetning og høyere investeringer etter Equinor-mål

Bergensbaserte Corvus Energy sier det kan bli fokus på batterier til bruk offshore, etter Equinor lanserte planen om å kutte utslippene med 40 prosent innen 2030.

Publisert Published on 15.01.2020 07:00

Equnor, LO og NHO har sammen satt seg som mål at utslippene av klimagasser fra norsk sokkel skal være redusert med 40 prosent innen 2030, og nær hundre prosent i 2050.

Batteriprodusenten Corvus Energy, med fabrikk og hovedkontor i Bergen, sier de venter økt omsetning og et økt fokus på batterier til bruk offshore etter nyheten.

Venter femdobling på tre år

– Dette vil si mer omsetning, mer forskning og utvikling, mer investeringer i produksjon. Det vil i høyeste grad ha noe å si for anlegget i Bergen, sier Geir Bjørkeli, konsernsjef i Corvus til Sysla.

Fabrikken i Bergen ble offisielt åpnet i september 2019, samme år som hovedkontoret ble flyttet fra Vancouver i Canada til Bergen. Tidligere samme år kjøpte selskapet Skien-baserte Grenland Energy.

– Vi har vokst vannvittig. Vi klarer vel en omsetning på 400 millioner totalt i fjor. Klarer vi å være på 800 til neste år, kan vi være i to milliarder i 2022. Det er et enormt potensiale i dette her, sier konsernsjef Bjørkeli, som også har fått Equinor og Shell inn på eiersiden.

Optimistisk i Trondheim

Også ved batterifabrikken til Siemens i Trondheim, som ble åpnet i januar for ett år siden, ser de positivt på ambisjonene på norsk sokkel.

– Løsninger som kan redusere karbonavtrykket til Equinor og våre kunder innen olje- og gassbransjen vil med stor sannsynlighet bli en stadig viktigere del av vår forretning i Norge, sier Bjørn Einar Brath, leder for Siemens Offshore og Marine til Sysla.

I tillegg til mulighetene innen maritim sektor og olje og gass, ser Brath også muligheter for batteribruk innen havvind.

Økt fokus på offshore

Når det kommer til ansettelser sier Bjørkeli ved Corvus i Bergen at det trolig ikke vil bli så mange flere på “gulvet”, ettersom fabrikken er helautomatisert, men sier det vil bli behov for flere servicefolk, og flere som setter sammen og skreddersyr løsninger til kundene.

Til nå har selskapets største forretningsområde vært cruiceskip og passasjerbåter, men i lys av kuttplanene vil selskapet nå vurdere om de har et godt nok tilbud innen olje og gass.

– Kanskje vi må reprioritere utviklingsløpene, og se om vi har de rette produktene til for eksempel boreplatformer. Det vil akselerere produktutviklingen, sier Bjørkeli.

Produktutvikling i Corvus er delt mellom Canada, Skien og Bergen. Tradisjonelt har det meste av den tekniske utviklingen blitt gjort i Vancouver i Canada, mens anvendelse hos kunder har blitt utviklet i Bergen. Ifølge Bjørkeli har denne prosessen nå blitt så integrert at utviklingen skjer alle tre stedene.

Effektiv energibruk

Utslippskuttet på 40 prosent i utslippene innen 2030 skal ifølge Equinor realiseres gjennom energieffektivisering og elektrifisering av flere felt og anlegg. Målet vil kreve samlede investeringer på rundt 50 milliarder kroner for Equinor og partnerne.

Det er særlig innen energieffektivisering at Bjørkeli mener batterier kan bidra. Ved å ha batterier tilgjengelig kan man skalere ned forbrenningsmotorene, og erstatte reservemotorer som vanligvis går på tomgang. Batteriene kan også fange energi som ellers ville gått tapt, for eksempel fra en kran som lårer lasten, på samme måte som en elbil som bremser.

Pressetalsmann Eskil Eriksen i Equinor sier til Sysla at batteriteknologi kan bidra til å redusere utslipp fra selskapets operasjoner, men sier det er for tidlig å si noe om potensialet i bruken av batterier for å oppnå utslippsmålene.

– Vi er involvert i selskaper som Corvus for å følge med på utviklingen og teste ut teknologien. Vi jobber videre nå med å konkretisere tiltakene for å redusere utslippene i henhold til klimaambisjonene, sier Eriksen til Sysla.