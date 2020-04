Naturgassparken ved Kolsnes. Foto: Morten Wanvik. More

Varsler storsatsing på hydrogenproduksjon på Kollsnes

Produksjonen skal ha innebygd C02-fangst.

19.09.2019

ZEG Power og Coast Center Base (CCB) melder torsdag at de skal innlede et samarbeid om en storstilt hydrogenproduksjon på Kollsnes, i Øygarden kommune, utenfor Bergen.

Produksjonen skal skje ved å benytte seg av innebygd karbonfangst og skal skje rett ved det planlagte C02-deponiet «Northern Light».

Northern Light er en mottaksanlegg av C02, som igjen sender gassen ned gjennom rør til lagring under havbunnen.

Første modul 2021

Selskapene begynner snart med produksjone av anlegget og i 2023 skal anlegget ha en kapasitet på 20 Megawatt. Hvor en megawatt er 30 kilo hydrogen per time.

– Vi går i gang med et forstudie nå. Om ett år bør vi være i gang med en prototype med en kapasitet på en megawatt. Etterhvert skal vi opp i 20 megawatt, sier CCB- sjef Øyvind A. Langedal til Sysla.

Kathrine K. Ryengen, sjef i ZEG Power, er litt mer forsiktig med estimatet.

– Første modul skal være ferdig første kvartal i 2021. Vi har en byggeramme på 18 til 24 måneder, sier Ryengen.

– I følge vår tidslinje skal et fullskala-anlegg på 20 Megawatt være ferdig i 2023. Denne skal bygges parallelt med at produksjonen av hydrogen pågår på det første anlegget, legger Ryengen til.

– Hvor mye koster et sånt prosjekt?

– Vi ønsker ikke gå ut med verdien på prosjektet nå. Vi holder på å finne underleverandører, og vil komme tilbake til det på et senere tidspunkt, sier Ryengen.

Fra naturgass til hydrogen uten utslipp

– Vi ser på dette som en «fast track» til fullskala ZEG-H2 anlegg, som i kombinasjon med karbonlagring vil muliggjøre utnyttelse av naturgass på en ren måte, sier sjef i ZEG Power, Kathrine K. Ryengen, i en pressemelding.

Ved konverteringen av gass til hydrogen frigjøres det store mengder CO2. Det er fangsten av utslippet ZEG og CCB er stolte av å presentere.

ZEG er et norsk selskap som jobber for å finne alternative former for energiproduksjon. CCB er et offshoreselskap og vil stå for den tekniske infrastrukturen til prosjektet.

– Konverteringen av naturgass til rent hydrogen er en betydelig industriell mulighet. Som selskap ser vi for oss ytterligere deltagelse og etableringer der vi sikrer en helhetlig verdikjede rundt hydrogenproduksjon og karbonfangst, mottak, lagring samt returhåndtering ved slik produksjon, sier Langedal, i pressemeldingen.

