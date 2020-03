Havvindpark avbildet i Danmark. Foto: Fredrik Refvem More

Krisepakke skal fremskynde karbonfangst og gi klarsignal til flytende havvind

Koronakrisen brukes til å få fortgang på kostbare milliardsatsinger.

Geir Søndeland / Stavanger Aftenblad

Publisert Published on 31.03.2020 10:13

Aftenbladet får bekreftet at det i krisepakken som presenteres tirsdag, er enighet om:

Å legge en finansieringsmodell på bordet som kan bidra til å sikre utbygging og realisering av prosjekter innen flytende havvind. Dette skal skje senest i statsbudsjettet for 2021, altså i oktober. Regjeringen må lage en utredning.

Regjeringen må fremskynde investeringsbeslutningen for karbonfangst og –lagring (CCS). Også dette skal senest presenteres i statsbudsjettet 2021. Det skal utredes CCS for forbrenningsanleggene i Bergen, Trondheim og Stavanger.

Stavanger med i godt storbyselskap

Energi- og miljøpolitisk talsperson i SV, Lars Haltbrekken, bekrefter enigheten om havvind og CCS.

– Dette har vært viktige punkter for SV, sier han.

– Vi går nå lengre enn Klimakur 2030, som bare la opp til karbonfangst- og lagring i Oslo, Bergen og Trondheim, men ikke i Stavanger. Nå har vi fått inn Stavanger også i en satsing som kan gjøre Norge verdensledende på CCS, sier Haltbrekken.

– Vi er helt avhengig av denne teknologien for å kutte utslipp, og dette kan skape tusenvis av arbeidsplasser i Norge. Dette kan bli en viktig eksportnæring for oss i Norge, sier han.

Lars Haltbrekken (SV). Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Klimakrisen tar ikke koronapause

Haltbrekken poengterer at klimakrisen ikke har tatt koronapause.

– Derfor er det viktig å få på plass tiltak som både bekjemper stigende arbeidsledighet, men som også kutter klimagassutslipp, sier han.

Stortinget har nå fastsatt en tidsfrist som til nå ikke har vært på plass både for CCS og flytende havvind.

– Hvorfor var det viktig å få med Stavanger på CCS?

– For her kan Norge skille seg ut internasjonalt ved å ta i bruk ny teknologi. Da er det viktig å gjøre dette med eksisterende utslipp i eksisterende forbrenningsanlegg. En ting er hva dette betyr for lokale utslipp i byene og for Norge, men enda viktigere er det hva dette vil bety internasjonalt for avfallsbransjen, sier Haltbrekken.

Aftenbladet er ikke kjent med at et spesifikt anlegg i Stavanger-regionen er nevnt, men det er naturlig at dette er knyttet til Ivar-anleggene på Forus.

– Vedtaket er å framskynde investeringsbeslutningen. Regjeringspartiene er enige om at det her er snakk om en framskynding når en sier at investeringsbeslutningen skal komme allerede til høsten, sier finanspolitisk talsperson i Ap, Hadia Tajik.

– I tillegg framgår det av vedtaket at man skal utrede karbonfangst ved anleggene i Stavanger, Bergen og Trondheim, og det er noe som har vært uavklart om man ønske å satse på. Nå er det enighet oss imellom at vi i hvert fall skal få mer fakta på bordet slik at det er mulig å gå videre med det, sier Tajik.

Ola Elvestuen, finanspolitisk talsperson i Venstre, sier at linjen til nå har vært å ta en investeringsbeslutning høsten 2020 eller vinteren 2021.

– Nå understreker vi at vi vil ha det i forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet for 2021 i høst, sier Elvestuen.

Fra høyre: Sylvi Listhaug (Frp), Hadia Tajik (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under pressekonferansen på Stortinget etter forhandlingene med regjeringen om en tredje krisepakke. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Medvind for havvind

Haltbrekken jubler også for havvindenigheten.

– Dette betyr at vi i høst kan få vedtatt en modell som sikrer finansiering av havvind. Det er ikke tvil om at har vært en utfordring å finne ut hvordan dette skal finansieres. Nå få vi på plass en finansieringsmodell, slik at vi kan få satt i gang utbygging av flytende havvind og bli verdensledende også på dette området.

– Men bestillingen er vel bare å finne en finansieringsmodell?

– Jo, men selve nøkkelen for å satse på flytende havvind er å bli enige om finansieringsmodellen.

– Bruker SV koronakrisen som brekkstang for å få vedtatt egne saker?

– Nei, men det har vært viktig å få på plass tiltak som bekjemper stigende ledighet og klimakrisen og som gir oss noen nye bein å stå på.

– Det blir ikke særlige umiddelbare sysselsettingseffekter av enigheten rundt verken havvind eller CCS?

– Dette vil bidra til å trygge arbeidsplasser i leverandørindustrien. Poenget har vært å få på plass aktivitetsrettede tiltak. Om et halvt år til et års tid vil man virkelig merke konsekvensene av dette, så da er det viktig å få satt i gang prosjekter som gjør at man kan fylle ordrebøker fram i tid. Og så er det viktig at prosjekter har et klart grønt stempel, sier Haltbrekken.

Det er varslet en pressekonferanse tirsdag klokken 11:00. Ytterligere detaljer vil legges fram da.

Krisepakken

Aftenbladet har fått opplyst at pakken har en verdi på opptil 10 milliarder kroner. Dette inkluderer ikke kontantstøtteordningen for bedrifter som etter planen skal presenteres fredag.

Tirsdagens pakke inneholder egne midler til industri samt rassikring og vedlikehold i Statens vegvesen, Bane Nor og så videre.

Kommunene sikres minst 8,9 milliarder kroner for å dekke inne tapte inntekter samt bidra til å sikre arbeidsplasser, ifølge Senterpartiet.

– Enigheten betyr kraftfulle tiltak for å sikre bedrifter og arbeidsplasser. Snekkerne kan pusse opp skoler, rørleggerne vil utbedre eldrehjemmene, anleggsarbeiderne vil legge ny asfalt langs veiene i lokalsamfunnene over hele Norge, sier leder av Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, i en pressemelding.

– Flere skatte- og avgiftsgrep som gjøres her, vil gjøre det mer lønnsomt å investere i norsk industri. Målet er å redde arbeidsplasser over hele landet. For Senterpartiet er det svært viktig at vi bruker denne pakken til å skape arbeidsplasser i Norge, og stimulere til norsk produksjon, fortsetter Slagsvold Vedum.

Avtalen inneholder 600 millioner kroner til veier, 100 millioner kroner til fiskerihavner og farleder, 150 millioner kroner til bredbånd og 100 millioner til flom- og rassikring. Kommunene og fylkene får en straksbevilgning på totalt 5 milliarder kroner.

Hadia Tajik (Ap) avbildet i Stortinget tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

– De gjør en enorm innsats for å forebygge smitte og sikre folks velferd, men de trenger umiddelbare garantier på at de har staten i ryggen gjennom denne krisen. Det er viktig for å sikre kollektivselskapene, det er viktig for lokale arbeidsplasser – men aller viktigst: Det handler om trygghet for liv og helse, sier finanspolitisk talsperson og nestleder Hadia Tajik.

Satsingen på kompetanse trappes opp med 400 millioner, hvorav 250 millioner av dette går til fylkeskommunene.

Miljøteknologiordningen, som bidrar til at det blir utviklet med klimavennlig teknologi, økes med nesten 50 prosent, og potten til grønn skipsfart dobles, ifølge Ap.

Ifølge Dagbladet er dette pakkens viktigste innhold:

Stortinget øker rammen til kommunene med 3,75 milliarder

Stortinget øker den fylkeskommunale rammen med 1 milliard.

Stortinget øker skjønnsmidler til fylkesmannen med 150 millioner.

1 milliard av studentenes ekstra lån gjøres om til stipend.

Stortinget øker bevilgningen til innovasjonstilskuddsordningen med 100 millioner

Det setter av 1 milliard til vedlikeholdsarbeid i offentlig sektor for å holde hjulene i økonomien i gang.

Stortinget ber regjeringen starte prosessen med å gjøre klar til anbud på en rekke offentlige prosjekter.

Miljøteknologiordningen økes til 750 millioner kroner.

Stortinget ber regjeringen redusere til én tredjedel på forskuddsbetaling av autopass på ferjer og bom.

Øke rammen i kompensasjonsordningen for kultur, idrett og frivillighet med 100 millioner.

Stortinget ber regjeringen styrke reisegarantifondet ytterligere.

Stortinget ber regjeringen utsette innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen og bryggerinæringen til juni 2020.

Husbankens låneramme utvides med 5 milliarder.