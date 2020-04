Illustrasjon av det som skal bli verdens største flytende vindmølle. Illustrasjon: Dr. Techn. Olav Olsen More

Verdens største havvindmølle blåser mer liv i håpet om et norsk havvind-eventyr

De norske offshoreservice-klyngene skal gjøre Norge til en eksportør av flytende havvind. Verdens største flytende havvindmølle blåser liv i håpet om Norge som en havvind-nasjon

Publisert Published on 07.04.2020 12:34

Flere ganger har det blitt sagt at Norge taper kampen om vindkraft, særlig landfast og bunnfast havvind. Flytende havvind, derimot, kan bli en stornorsk eksportvare skal man tro næringen selv.

I forrige uke ble det kjent at prosjektet «Flagship» er blitt tildelt 290 millioner kroner fra EUs Horizon 2020. Totalinvesteringen skal imidlertid være «betydelig høyere», ifølge Willie Wågen, leder for det statlige selskapet Sustainable Energy Norsk katapultsenter.

Prosjektet innebærer videre prosjektering og testing av det som skal bli verdens største flytende havvindmølle, med en høyde på 308 meter. 70 prosent av prosjektets leverandører er norske, og bygging og testing skal foregå i Norge.

– Norge har kanskje tapt kampen om landbasert og bunnfast vindkraft, men Norge leder konkurransen om flytende havvind, sier Willie Wågen.

Vindmøllen vil i første omgang ha en kapasitet på 10 megawatt, men konseptet kan tillate en kapasitet opp mot 20 megawatt. Til sammenlikning har Equinors vindmølle-prosjekt i Nordsjøen, Hywind Tampen, en kapasitet på åtte megawatt pr. mølle.

Det er sammensetningen i norsk offshoreleverandør-industri som skal gjøre Norge til en havvindnasjon, mener Wågen.

– Det Norge er særskilt gode på er å bygge robuste og svære flytende konstruksjoner. Sammen med kunnskapen innen subsea og med de offshorerederiene vi har, så er denne pakken vanskelig å slå Norge på, sier han.

Kan redde deler av offshorenæringen

Norsk oljeservice-industri står på kanten av stupet, og med store kutt fra oljeselskapene er inntektsgrunnlaget for mange av leverandørene borte. Menon Economics har tidligere uttalt at de tror norsk industri kan kapre 20 prosent av markedsandelene på flytende havvind. Wågen tror dette tallet har potensial for å gå mye høyere.

– [Om Norge tar 20 prosent, red.anm.] I så tilfelle kan det tilsvare omtrent 20 prosent av den norske offshoreleverandør-industrien. Men vi tror dette kan være mye høyere, opp mot 70 prosent, sier Wågen.

– Flytende havvind kan ikke flytte hele service-industrien alene, men det kan være en veldig viktig del av det, fortsetter Wågen.

Det spanske energiselskapet Iberdrola som er oppdragsgiveren i «Flagship»-prosjektet. Kværner skal sette sammen møllen og Unitech Offshore og DNV GL er også blant deltakerne i prosjektet.

Sustainable Energy er et statlig finansiert norsk selskap som har testfasiliteter og bygger kompetanse på tvers av aktører innen energiløsninger. Det er på testinfrastrukturen deres på Karmøy at vindmøllen skal testes. Produksjonen av møllen skal begynne i 2021 og være ferdig i 2022. Så skal den testes i to år før den blir satt ut i kommersiell bruk.

Vindmølle på Sustainable Energy Catapults testsenter på Karmøy. Foto: Sustainable Energy Catapult More

Ingen tilsvarende i verden

Årsaken til at dette nye prosjektet er en ny bærer av havvind-produksjonen, er at omtrent hele ideen til møllen og gjennomføringen er norsk.

– Om ikke Norge hadde vært på ballen rundt dette hadde byggingen kanskje vært satt ut til Gran Canaria eller andre steder. Det viktige nå er at vi bygger en infrastruktur, som starter med vår testinfrastruktur, for å få ut det fulle potensialet. Det vi lærer og bygger nå er helt avgjørende for at store flytende havvind-installasjoner skal bli en norsk eksportvare, sier Wågen.

Fundamentet til den flytende plattformen muliggjør prosjektet. Det er den norske selskapet Dr.techn. Olav Olsen som står bak betongplattformen. OO-star. Selskapet er mest kjent for bygging av Condeep-plattformene til oljeindustrien.

Foreløpig er de norske aktørene alene i verden om byggingen av en vindmølle med kapasitet på 10 megawatt. Det hadde ikke vært mulig å gjennomføre dette på land, sier Wågen.

– Dette prosjektet er det eneste i verden med en sånn kapasitet. Denne størrelsen av vindmølle er urealistisk å ha på land ettersom vindmøllen er 300 meter høy og har vingeblader på 108 meter.

Prosjektet vant en stor anbudskonkurranse fra EU på flytende havvind og resultatet var gaven på 290 millioner kroner. I konkurransen scoret selskapet 15 av 15 mulige poeng.

Willie Wågen. Foto: Sustainable Energy Catapult More

Gigantiske vindmøller kan gjøre næringen subsidiefri

For øyeblikket er kostnadene ved flytende havvind høy og prosjektene lever på offentlige subsidier. Å få industrien subsidiefri er «elefanten i rommet», sier Wågen. Den nye megamøllen kan imidlertid være et sterkt bidrag til å løse floken.

Et av målene for «Flagship»-prosjektet er å kutte kostnadene med 40 til 60 euro pr. MWh innen 2030.

– Teknologien bak den megamøllen som nå skal bygges og testes ligger til rette for dette, og den er ikke særlig mye dyrere å bygge enn de mindre, sier Wågen.

Kommunikasjonsansvarlig for nye energiløsninger i Equinor, Eskil Eriksen, ser også at større vindmøller kan være viktig for å få ned kostnadene.

– Det vil helt klart være positivt med økt størrelse på vindturbiner innen flytende havvind. Økt turbinkapasitet kan bidra til å redusere kostnader i prosjekter. Det viktigste er likevel at man får flere og større flytende havvindprosjekter, slik at aktørene får mer erfaring og kan utvikle mer kostnadseffektive og industrialiserte løsninger, sier Eriksen.

Equinor er positiv til utviklingen for Norge som havvindnasjon

Eskil Eriksen. Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor More

– Equinor har veldig stor tro på havvind fremover. Vi synes det er spennende at flere aktører hiver seg på teknologiutvikling innen flytende havvind. Det er spesielt interessant at vi får testet ut nye betongløsninger på fundament-siden. Vi ønsker velkommen alle løsninger kan bidra til å gjøre flytende havvind mer konkurransedyktig, sier Eriksen.

Omtrent 80 prosent av selskapene i clusteret for havvind i Norge, som innebærer omtrent 100 selskaper, har bakgrunn fra norsk olje- og gassindustri.

– Norske leverandører er allerede er allerede aktive i havvindsmarkedet. Da vi utviklet Hywind Scotland var anslagsvis 30 % av leverandørene norske. Nylig har Aibel vunnet viktige kontrakter på Doggerbank-prosjektet vårt og vi jobber sammen med blant andre Kværner på Hywind Tampen. Dette viser at kompetansen vi har utviklet i Norge innen olje og gass, er relevant også innenfor havvind, sier Eriksen.

Dr.techn. Olav Olsen var også med på utviklingen av Hywind-teknologien.

